Uredba o prepovedi prodaje plastike za enkratno rabo: globe do 15.000 evrov

S 3. julijem so začele po vsej Evropski uniji veljati prepovedi izdelkov iz Direktive o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje. To velja tudi za države, kot je Slovenija, kjer prenosa v pravni red nismo izvedli do konca. 3. julij je bil v resnici rok za prenos celotne direktive, a v Sloveniji smo čakali do zadnjega, so izpostavili Ekologi brez meja. Zakaj je tako, smo vprašali ministrstvo za okolje in prostor(MOP). Odgovorili so nam, da "s sprejetjem predpisa v Sloveniji nekoliko zamujamo, tako kot tudi nekatere druge države članice EU. Zamuda je nastala predvsem zato, ker Evropska komisija določenih smernic in podzakonskih aktov ni sprejela v zastavljenem roku. Uredba je v pripravi in bo predvidoma sprejeta ta mesec."

Zdaj pa je ministrstvo za okolje in prostor za sprejem na vladi le pripravilo uredbo o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg in o označevanju nekaterih plastičnih proizvodov.

S sprejetjem uredbe bi bilo dajanje določenih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg v Sloveniji prepovedano. Gre za pribor - natančneje vilice, nože, žlice in palčke - za krožnike, slamice ter vatirane palčke, razen če gre za medicinske pripomočke. Prepovedane bi bile plastične mešalne palčke za pijače, palčke za pritrditev na balone in podporo balonov, vključno z mehanizmi takih palčk, izjema bi bili baloni za industrijsko ali drugo poklicno rabo in uporabo, ki se ne delijo potrošnikom.