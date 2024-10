Umetna inteligenca razporejala zdravstvene delavce: manj nadur, več dopusta

Denis Kordež je na eni od okroglih miz v okviru Jesenskega posveta v zdravstvu ocenil, da v slovenskem zdravstvu problem ni le pridobiti kader, večji problem ga je zadržati. Zato je treba izboljšati delovne pogoje – odnose in obremenitve. Pri tem lahko pomaga tudi umetna inteligenca.

V eni od slovenskih bolnišnic so zaposlene v zdravstveni negi in druge zdravstvene sodelavce začeli razporejati z uporabo umetne inteligence. Zdravniki pa se z razporejanjem s pomočjo umetne inteligence niso strinjali. V bolnišnici so po Kordeževih besedah po uvedbi sprememb beležili za dva odstotka manj dolgotrajnih bolniških odsotnosti, daljših od 30 dni, ter za 23 odstotkov manj bolniških odsotnosti, ki so trajale do 30 dni.

Beležili so 71 odstotkov manj neenakomerno razporejenega delovnega časa, zaposleni pa so opravili 56 odstotkov manj nadur in izkoristili več dopusta. Bolnišnica je v letu dni prihranila 44.938 evrov. Kot je pojasnil, so v bolnišnici pred uporabo novega sistema specialistično dejavnost zaradi pomanjkanja kadra opravljali samo štirikrat tedensko. Po uvedbi sistema umetne inteligence so imeli kadra še manj, a so vseeno lahko odprli dodatni oddelek.

Na ministrstvu so si zadali cilj, da bi tak način razporejanja kadra postal obvezen, je dejal državni sekretar.