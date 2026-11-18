Slovenija
Ministrstvo bi zaprlo prehod čez železnico v ljubljanskih Črnučah
Ministrstvo za infrastrukturo je napovedalo zaprtje prehoda čez železniško progo v ljubljanskih Črnučah. Prehod bi zaprli iz varnostnih razlogov, s tem pa bi otežili življenje tamkajšnjim prebivalcem, saj bi ti imeli slabši dostop do svojih domov. Intervencijskim vozilom pa bi dostop do dela naselja celo povsem onemogočili.
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