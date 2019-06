Ministrstvo 'blaži težave': sofinanciralo bo obnovo ceste, obremenjeno zaradi vadišča Poček

Naložba bo prinesla tudi ureditev pločnikov, javne razsvetljave in avtobusnega postajališča.

Ministrstvo za obrambo bo za ureditev lokalne ceste Zagorje-Bač letos in prihodnje leto namenilo 600.000 evrov. Dodatek k dogovoru o sodelovanju glede sofinanciranja projekta lokalne javne infrastrukture sta podpisala minister za obrambo Karl Erjavec in župan Občine Pivka Robert Smrdelj .

"Zelo zadovoljen sem, da smo danes podpisali ta dogovor, zlasti zato, ker je v interesu Slovenske vojske (SV), da imamo urejene odnose, ko gre za sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, ki obsegajo tudi območje osrednjega vadišča SV," je ob tem dejal minister.

Dodal je, da na ministrstvu vedo, da osrednje vadišče na Počku lokalnemu prebivalstvu, predvsem vaški skupnosti Zagorje, povzroča določene motnje, zato skušajo na takšen način ublažiti te težave. Konec tedna pričakuje podpis podobnega dogovora z občino Ilirska Bistrica, kjer bo ministrstvo sofinanciralo obnovo vodovoda Knežak-Bač. Z Občino Postojna pa se še dogovarjajo. Tam je za ministrstvo ključen podpis državnega prostorskega načrta, je dejal Erjavec.

"Mislim, da je bilo nekaj kratkih stikov na relaciji SV, ministrstvo za obrambo in lokalna skupnost. Velikokrat se je dogajalo, da je SV določene aktivnosti izvajala mimo vodstva ministrstva za obrambo. Takšno izkušnjo sem tudi sam doživel, zaradi tega je tudi vložena interpelacija," je dejal Erjavec.

Poudaril je, da je nesprejemljivo, da vojska ne upošteva usmeritev, ki jih daje vodstvo ministrstva, ter dejal, da verjame, da bodo na ministrstvu spoštovali vse tisto, kar bodo narekovali okoljski in drugi standardi.

Zadovoljstvo ob podpisu že dolgo dogovorjenega projekta, ki zaradi krize ni bil realiziran, je izrazil tudi župan občine Pivka Robert Smrdelj. Občina bo k prenovi ceste prispevala še okrog 200.000 evrov.

"Zadnja leta smo imeli nekaj težav v dogovarjanju glede infrastrukture z ministrstvom in vojsko,"je povedal župan. Opozoril je, da je teren, na katerem je poligon, problematičen in neprimeren za tovrstno dejavnost ter da se je treba za čas, dokler vadišče deluje na tej lokaciji, dogovoriti, kako se ga bo uporabljalo.

"Za obdobje, v katerem bo poligon deloval, je res izziv priti do dogovorov, da bomo lahko normalno sobivali, funkcionirali," je povedal župan, ki je nestrpnost dela lokalnega prebivalstva do SV in Nata označil za nesprejemljivo.