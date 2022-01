Ministrstvo bo iskalo tudi rešitev za razvoj majhnih smučišč

Kot so po sestanku povedali na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, so bili pri nedavno objavljenem razpisu, ki ga delno financira tudi EU, omejeni z zahtevo, da se v luči podnebnih sprememb financira le gorske centre, torej tiste na višjih geografskih legah. Na podlagi študije o njihovem razvoju iz leta 2019 pa izhaja tudi, da so ti centri uresničili 96 odstotkov vsega obiska smučarskih centrov.

"Majhni centri nimajo pomembne vloge v turizmu, imajo pa pomembno rekreacijsko-izobraževalno vlogo, saj so poligon za lokalne rekreacijske smučarje ter nepogrešljiva infrastruktura za šole in vrtce," so poudarili na ministrstvu. Zato in ob dejstvu, da tudi ti centri potrebujejo vlaganja v infrastrukturo, so po današnjem sestanku sklenili, da bodo v roku desetih dni rešitve poiskali skupaj z ministrstvoma za izobraževanje, znanost in šport ter za infrastrukturo.

Kot so ob tem dodali, je ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pristojno za turizem, zato evropskih sredstev za manjše centre ne more nameniti, jih bo pa nekaj zagotovilo iz integralnih sredstev.