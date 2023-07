Ministrstvo bo objavilo število še prostih mest za vpis v 1. letnik srednjih šol

Za naslednje šolsko leto je bilo v okviru prijavno-vpisnega postopka za vpis novincev v srednje šole na voljo 25.444 prostih mest. Po dveh krogih izbirnega postopka za vpis v srednje šole v šolskem letu 2023/2024 je bilo na šole sprejetih 22.127 bodočih dijakov.

Do začetka prvega kroga izbirnega postopka se je na razpisana mesta skupaj prijavilo 22.947 kandidatov. V programih nižjega poklicnega izobraževanja je bilo prijavljenih 620 kandidatov, v programih srednjega poklicnega izobraževanja 4397, v programih srednjega strokovnega izobraževanja 9958 kandidatov in v gimnazijskih programih 7972 kandidatov. Za programe splošne gimnazije se je prijavilo 6255 kandidatov, za strokovne gimnazije pa 1717 kandidatov, so sporočili z ministrstva za vzgojo in izobraževanje.