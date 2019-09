Ministrstvo bo plačalo dobrih 5 mio evrov

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo predlog zakona o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka, ki rešuje problematiko dodatkov za nego otroka za pomoč in postrežbo, s katero so se srečali starši slepih in slabovidnih otrok.

Starši slepih in slabovidnih otrok so se morali po uveljavitvi dela takratnega pokojninskega zakona leta 2003 po navodilu centrov za socialno delo odločiti med prejemanjem dodatka za nego otroka in dodatka za pomoč in postrežbo. Večina se jih je odločila za slednjega. A po sodni odločbi iz leta 2012 se dodatka ne izključujeta, kar pa so jim centri za socialno delo sporočili šele tri leta pozneje. Nekateri starši so na centre vložili tožbo, da bi jim za nazaj izplačali sredstva, do katerih so bili upravičeni.

Kot so danes sporočili z ministrstva, je ministrica Ksenija Klampfer po novem letu sklicala sestanek z Državnim odvetništvom in varuhom človekovih pravic, na katerem so iskali pravno podlago za pripravo posebnega zakona za rešitev težav. Februarja je problematiko staršev slepih in slabovidnih otrok obravnavala tudi komisija DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti. Takrat se je ministrstvo zavezalo, da bo pripravilo predlog zakona, ki bo osnova, da se staršem povrne izgubljena sredstva. Zaustavljeni so bili tudi postopki izvršb, ki so potekali proti nekaterim staršem slepih in slabovidnih otrok.

Po predlogu zakona bodo upravičenci do izplačila tako tisti, ki so pravico uveljavljali, kot tudi tisti, ki je niso, so pa izpolnjevali siceršnje pogoje. Na ministrstvu so ocenili, da bo do neizplačanega dodatka za nego otroka upravičenih približno 65 staršev slepih otrok v višini 30.000 evrov, kar pomeni 1.950.000 evrov. Do neizplačanega dodatka za nego otroka zaradi neupoštevanja statusa šolanja pa bo upravičenih približno 336 staršev otrok v višini 9600 evrov, kar pomeni 3.225.600 evrov. Skupno bo ministrstvo za to namenilo okoli 5,18 milijona evrov.

Kot so sporočili z ministrstva, je predlog zakona danes potrdil vladni odbor. Prav danes pa bo komisija za peticije obravnavala realizacijo sklepov februarske seje.