Ministrstvo bo podprlo 58 naložb v javno turistično infrastrukturo

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo ter naravne znamenitosti v turističnih destinacijah je naletel na izjemno zanimanje in odziv slovenskih turističnih ponudnikov, so zapisali na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport.

Največ prijaviteljev vidi priložnost v obnovi sprehajalnih, tematskih, planinskih, dostopnih poti do turističnih znamenitosti. "Pričakujemo, da bodo te naložbe prispevale k razvoju turistične infrastrukture, omogočile boljši dostop do naravnih lepot in povečale privlačnost slovenskih turističnih destinacij za domače in tuje obiskovalce," so danes sporočili z ministrstva.

Po njihovih navedbah bo 27 investicij namenjenih v sprehajalne, tematske, planinske in dostopne poti do znamenitosti, 18 v označevalne table in opremo za podajanje interaktivnih vsebin, 17 v znamenitosti, 16 v urbane parke in zelene javne površine, 12 v razgledne površine ter površine za oddih, rekreacijo in igro, devet v parkirne površine, šest v plaže in obale morja, rek, jezer in ribnikov, tri v javne pitnike vode in vodnjake ter dve v drugo naravno dediščino.

V okviru prvega odpiranja je prispelo 91 vlog, skupaj s še eno dopolnitvijo že prispele vloge. Zato je ministrstvo minuli teden k sprva razpisanim 10 milijonom evrov dodalo 5,5 milijona evrov lastnih sredstev za sofinanciranje projektov. Skupna predvidena višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo razpisa, je tako 15,5 milijona evrov. "Zaradi povečanja sredstev bo financiranih 20 prijavljenih naložb več, kot bi jih lahko financirali s sredstvi iz sklada za okrevanje in odpornost," so zapisali.

Z današnjim dnem smo prijaviteljem odposlali 58 pozitivnih sklepov o podpori. Sredstva na razpisu so v celoti razdeljena, zato drugega roka odpiranja vlog ne bo.