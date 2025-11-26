Kakšni so ukrepi in aktivnosti za čim bolj varne decembrske dneve?

Veseli december je pred vrati. Kako naj bodo ti praznični dnevi čim bolj varni? Ministrstvo za notranje zadeve, Policija in Inšpektorat RS za notranje zadeve so pripravili aktivnosti in ukrepe, s katerimi želijo zagotoviti prav slednje.

In kakšne so te aktivnosti in ukrepi? Na novinarski konferenci, ki jo bomo predvidoma ob 15. uri prenašali tudi na našem portalu, jih bodo predstavili minister za notranje zadeve Branko Zlobko, generalni direktor Policije Damjan Petrič in glavna inšpektorica Inšpektorata RS za notranje zadeve Vesna Gutman.