Slovenija

Kakšni so ukrepi in aktivnosti za čim bolj varne decembrske dneve?

Ljubljana, 26. 11. 2025 14.06 | Posodobljeno pred 14 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.P.
Minister za notranje zadeve Branko Zlobko, generalni direktor Policije Damjan Petrič in glavna inšpektorica Inšpektorata RS za notranje zadeve Vesna Gutman bodo predstavili aktivnosti in ukrepe za čim bolj varne decembrske dneve.

Prižig lučk v Ljubljani
Prižig lučk v Ljubljani FOTO: Luka Kotnik

Veseli december je pred vrati. Kako naj bodo ti praznični dnevi čim bolj varni? Ministrstvo za notranje zadeve, Policija in Inšpektorat RS za notranje zadeve so pripravili aktivnosti in ukrepe, s katerimi želijo zagotoviti prav slednje.

In kakšne so te aktivnosti in ukrepi? Na novinarski konferenci, ki jo bomo predvidoma ob 15. uri prenašali tudi na našem portalu, jih bodo predstavili minister za notranje zadeve Branko Zlobko, generalni direktor Policije Damjan Petrič in glavna inšpektorica Inšpektorata RS za notranje zadeve Vesna Gutman.

varnost mnz policija december
