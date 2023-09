Ministrstvo bo predstavilo usmeritve zdravstvene politike

Ministrstvo v smernicah, pod katere je podpisan državni sekretar Marjan Pintar, poudarja, da te naslavljajo področja oziroma prednostne naloge na področju zdravstva, s katerimi bodo v naslednjih dveh letih zagotovili stabilnost zdravstvenega sistema, povečali dostopnost do zdravstvenih storitev, izboljšali izide zdravljenja prek izmenjave dobrih praks med zdravstvenimi izvajalci in zagotavljanja razvoja in optimizacije organizacije dela in procesov ter zmanjševali izkazane neenakosti med prebivalci na ravni države in posameznih regij.

Dokument med drugim do 1. junija prihodnje leto predvideva pripravo časovnega plana prenove ambulant družinske medicine. Ekipo posamezne ambulante bi po novem sestavljal specialist družinske medicine, diplomirana medicinska sestra, srednja medicinska sestra, za polovični delovni čas pa tudi administrativno-tehnični delavec. Ob prenovi ekip družinskih ambulant usmeritve predvidevajo novo standardno število glavarinskih količnikov na tim.