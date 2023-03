Ministrstvo bo preučilo predlog glede sodnega varstva v bančnih izbrisih

Kot so dodali na ministrstvu, je ključno, da se zagotovi učinkovit sodni postopek, v okviru katerega bo v razumnem času prišlo do dokončne presoje o tem, ali so bili vsi postopki zadnje bančne sanacije izvedeni zakonito in ob upoštevanju načela, da noben upnik banke pri tem ni bil na slabšem, kot bi bil v primeru stečaja banke.

Na ministrstvu so pred odločitvijo ustavnega sodišča, ki je zaradi neustavnosti razveljavilo zakon, s katerim je država želela poplačilo odškodnine po izbrisih lastnine fizičnih oseb v saniranih bankah naložiti Banki Slovenije, vzpostavili medresorsko delovno skupino. Njen namen je bil pripraviti predlog procesnih dodelav sodnega postopka na podlagi tega zakona, da bi bil bolj učinkovit in optimiziran za nekdanje imetnike in sodišče, so navedli.