Ministrstvo bo s 57 milijoni evrov podprlo 58 nastanitvenih obratov.

FOTO: Ministrstvo za gospodarstvo turizem in šport

Na ministrstvu so prejeli 98 vlog, od teh 43 za popolno prenovo in 55 za novogradnje nastanitvenih obratov. Višina skupaj zaprošenih sredstev je bila 86,6 milijona evrov, ministrstvo pa je imelo po znižanju sredstev zaradi prilagoditev načrta za okrevanje in odpornost na voljo 58 milijonov evrov, je na novinarski konferenci v Ljubljani pojasnil Han.

"Podprli smo 58 projektov, od tega 25 za popolno prenovo in 33 za novogradnje, tako da smo za to porabili 57,1 milijona evrov. Vse te naložbe bodo sicer vredne 217 milijonov evrov," je dejal minister in poudaril, da se bodo naložbe kazale tudi v gospodarski rasti, pomagale bodo tudi gradbenemu sektorju.

Slovenski turizem bo na podlagi razpisa po njegovih pojasnilih pridobil 1168 novih visokokakovostnih nastanitvenih enot, s čimer sledijo večletni strategiji slovenskega turizma, ki govori o butični, trajnostni in zeleni ponudbi. "Vse te namestitve dvigajo dodano vrednost, to, kar si v gostinstvu in turizmu absolutno želimo," je dejal Han.

Sredstva tudi za projekte s šestimi zvezdicami

Po pojasnilih generalne direktorice direktorata za turizem na ministrstvu Dubravke Kalin so podprli največ hotelov, in sicer jih bodo 20 podprli s 23,5 milijona evrov. Sledijo penzioni, podprli jih bodo 17 s 13,7 milijona evrov, šest gostišč bo prejelo 5,8 milijona evrov, 12 glampingov pa bo prejelo 12,5 milijona evrov. Tri turistične kmetije bodo podprli z 1,6 milijona evrov.

"Izjemnega pomena pri tem razpisu je bilo to, da podpremo tiste, ki nameravajo dvigniti kakovost svojega namestitvenega obrata," je poudarila tudi Kalinova. Kot je dodala, so podprli osem projektov, pri katerih gre za trizvezdične nastanitve, 36 projektov na ravni štirizvezdičnih nastanitvenih objektov, 13 projektov s petimi zvezdicami in "celo projekt s šestimi zvezdicami, kar je možno v primeru glampinga". Glavnino projektov, 50 od 58 podprtih, predstavljajo projekti najvišje kakovosti, je poudarila.