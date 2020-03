Ministrstvo bo šolam poslalo dodatna navodila, razloga za strožje ukrepe ni

Že minuli teden, ko v Sloveniji ni bilo potrjenega primera okužbe z novim koronavirusom, so v vrtcih, šolah in tudi na fakultetah začeli zavzeto opozarjati na preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja okužb dihal. Opozarjali so tudi, naj ljudje z znaki okužb dihal ostajajo doma.

Ponekod so šli še nekaj korakov dlje. V nekaterih osnovnih in srednjih šolah so začeli odpovedovati šole v naravi, ekskurzije in izlete. Ponekod so do nadaljnjega odpovedali tudi vse dogodke, na primer predavanja za starše.