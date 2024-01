Ministrstvo bo zaradi smrti 65-letnice opravilo nadzor v ZD Kranj

V začetku januarja je za oddajo Svet na Kanalu A spregovorila hčerka 65-letnice, katere zdravstveno stanje se je po vnetju sinusov v nekaj tednih dramatično poslabšalo. Glavoboli so jo mučili tako zelo, da se je komaj premikala. Ko je bilo njeno stanje že kritično, so poklicali številko 112, a jim reševalnega vozila iz Kranja niso želeli poslati. Nato so jo sami odpeljali na nevrološko kliniko, kjer pa je 65-letnica kasneje umrla. Pokojna je doživela več močnih kapi.

"Zaradi tajnosti postopka obravnave po zakonu o pacientovih pravicah vsebine ustne obravnave ne moremo razkrivati, lahko le pojasnimo, da do dogovora s svojci ni prišlo," so poudarili in dodali, da so bili tako svojci pacientke kot v zdravstvenem domu soglasni, da v tem primeru zunanji strokovni nadzor izvedejo še pristojne institucije.

V torek so nato z ministrstva sporočili, da bodo izvedli nadzor v ZD Kranj, več o primeru pa bodo lahko povedali, ko bo ta končan.

V Osnovnem zdravstvu Gorenjske, del katerega je ZD Kranj, so ob tem napovedali, da bodo zagotovili dodatna usposabljanja za zaposlene v nujni medicinski pomoči, ki bodo vključevala predvsem komunikacijske tehnike za triažo in pogovore s klicatelji. Pričakujejo pa tudi skorajšnjo vključitev v dispečersko službo zdravstva, ki bo skozi enotni center prevzemala vse klice in glede na oceno nujnosti zdravstvenega stanja pacienta zagotavljala najbolj optimalno oskrbo, so še poudarili.