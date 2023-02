Ministrstvo bo zaradi sporne objave na pogovor poklicalo veleposlanico Avstrije

Mladi Forum SD je v odzivu zapisal, da je "tovrstno hujskanje ponižna taktika, ki blati dolgo tradicijo sožitja dveh skupnosti na Koroškem". Od podmladka pričakujejo jasno opravičilo, predvsem pa politiko, ki bo gradila na spoštovanju in ne sovraštvu do manjšinskih sodržavljanov.

"Ta objava predstavlja zavržno dejanje zoper slovensko narodno skupnost na avstrijskem Koroškem in kaže na zavračanje slovenskega jezika in kulture, ki je dragocen del identitete avstrijske Koroške. Slovenija pričakuje, da bodo deželne in zvezne oblasti Republike Avstrije sprožile ustrezne postopke za zaščito ustavnih pravic slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem," so zapisali.

Odzvali so se tudi v poslanski skupini SDS in poudarili, da tovrstne napade na slovenski jezik in slovensko kulturo odločno obsojajo. "Pozivanje k nestrpnosti, netenje sovraštva in hujskaštvo je v Evropi 21. stoletja nedopustno in nesprejemljivo," so dodali. Vlado so pozvali, da v skladu s svojimi pristojnostmi stori vse za zaščito Slovencev in njihovih pravic kot avtohtone manjšine na avstrijskem Koroškem.

Spletno objavo koroške veje mladinske organizacije avstrijske svobodnjaške stranke je že včeraj obsodila Zveza slovenskih organizacij. Predsednik ZSO Manuel Jug je v izjavi za javnost zapisal, da z obžalovanjem ugotavljajo, da se tudi v tokratnem volilnem boju FPÖ, v tem primeru koroški podmladek FJK, "poslužuje slovenščine, na kateri račun stranka skuša hujskati proti našemu jeziku in naši kulturi, ki je vselej bila del koroške identitete". Mladi zastopniki svobodnjakov so volivce pozvali, naj z glasovanjem z oblasti umaknejo socialdemokratsko stranko (SPÖ) in s tem ustavijo "slovenizacijo" dežele.

"Takšne napade na slovenski jezik in slovensko kulturo odločno obsojamo in jim bomo vselej aktivno nasprotovali," je sporočil Jug. Kot poudarja, je žalostno, da po "toliko desetletjih skupnega življenja na Koroškem nekateri še vedno niso dojeli, da je slovenščina obogatitev za deželo in njeno prebivalstvo".