Ministrstvo bo zaradi suma povzročitve smrti iz malomarnosti ovadilo vodstvo bolnišnice

Kot so zapisali na ministrstvu, v oči bode dejstvo, da sta bila ob odhodu v bolnišnico oba stanovalca oblečena v svoja oblačila, na katerih so bile identifikacijske oznake s priimkom in začetnico imena stanovalca.

Zaradi nenavadnih okoliščin in očitnih nedoslednosti, ki so se dogajale ob sprejemu in tekom zdravljenja v celjski bolnišnici, bo ministrstvo zaradi objektivne odgovornosti in suma storitve kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti zoper vodstvo celjske bolnišnice podalo ovadbo organom pregona.

Sicer pa na podlagi vseh dejstev, ki so bila proučena ob izvedbi izrednega notranjega nadzora v Trubarjevem domu upokojencev Loka pri Zidanem Mostu, postopek nadzora ni pokazal na nobeno napako, nepravilnost ali pomanjkljivost, ki bi jo zagrešilo osebje Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu ob predaji reševalnemu prevozu, pred predajo ali po njej, so še dodali.

Potem ko svet celjske bolnišnice po škandalu o zamenjavi identitete dveh bolnikov ni sprejel odstopa vodilnih, je vlada na seji razrešila predstavnika ustanovitelja v svetu bolnišnice Mitjo Pirmana. Za preostanek mandata je za člana sveta zavoda imenovala Tomaža Subotiča. Vlada je člana sveta bolnišnice zamenjala na predlog ministrstva za zdravje. Minister Danijel Bešič Loredan je vztrajal, da bi vodstvo bolnišnice moralo odstopiti, saj da je za dogodek objektivno odgovorno.