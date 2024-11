Ministrstvo bo znova preučilo novelo odloka o Tivoliju, Rožnik in Šišenski hrib

Ob tem so spomnili, da sta se minister Jože Novak in župan MOL Zoran Janković ob spremembi lokacije koncerta Magnifica med drugim dogovorila, da bo mestna občina zaprosila zavod za varstvo narave za pripravo strokovnega predloga izbire načina in obsega omejitve dejavnosti ali rabe ter odlok uskladila do konca leta 2024.

Na ministrstvu so dejali, da je direktorat za naravo ljubljansko občino že opozoril na odstopanja pri pripravi sprememb odloka, "med drugim tudi na to, da Zavod RS za varstvo narave pred sprejemom sprememb odloka ni sodeloval s strokovnim predlogom".

Za strokovni predlog izbire načina in obsega omejitve dejavnosti ali rabe je MOL zaprosil avgusta, z zavoda pa so glede strokovnega predloga, ki bi opredelil za krajinski park sprejemljive vrste prireditev, pogoje za njihovo izvedbo ter nosilno zmogljivost parka, odgovorili, da obe vsebini sodita v okvir upravljanja in ju je treba obravnavati in zanju najti rešitve v načrtu upravljanja krajinskega parka, saj predstavljata konkretizacijo določil iz odloka, so sporočili z ministrstva.

Prav tako sta se minister in župan julija dogovorila, da bosta Mol in upravljavec krajinskega parka javno podjetje Voka Snaga v sodelovanju z zavodom za varstvo narave in ministrstvom za naravne vire in prostor pripravila in sprejela načrt upravljanja Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, v katerem bosta med drugim določila merila in kriterije za izvajanje in omejitev prireditev.

Ob tem sta sklenila še, da do konca leta, ko je predvideno sprejetje načrta upravljanja in uskladitve odloka, množičnih prireditev in dogodkov v krajinskem parku ne bo.

"Ministrstvo poudarja, da je treba v nastali situaciji čim prej sprejeti načrt upravljanja Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Tega pripravi upravljavec krajinskega parka, zavod za varstvo narave pa sodeluje pri pripravi načrtov upravljanja zavarovanih območij tako, da spremlja pripravo načrta upravljanja, preverja njegovo skladnost s cilji in nameni zavarovanja in poda končno strokovno mnenje o sprejemljivosti načrta upravljanja zavarovanih območij," so zapisali.

Dodali so, da si bodo še naprej prizadevali za tvorno sodelovanje med upravljavcem krajinskega parka, njihovimi strokovnimi službami in zavodom za varstvo narave. "Ključno je, da do konca leta vse strokovne službe opravijo vse, kar je bilo dogovorjeno, vključno z ugotovitvami nosilne zmogljivosti parka oziroma potencialnih prireditvenih lokacij na območju krajinskega parka, ki se nanašajo tako na odlok kot na načrt upravljanja parka," so še navedli.

Novela odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je sicer začela veljati v sredo.