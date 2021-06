Ministrstvo bo znova preverilo interes za monosežig komunalnega blata

Kot je ob robu izjave za medije ob odprtju novih prostorov direkcije za vode v Celju poudaril minister za okolje in prostor Andrej Vizjak , je skladno s študijo za Slovenijo optimalna rešitev izgradnja treh do štirih primerno regionalno razporejenih monosežigalnic.

Posušeno komunalno blato je namreč uporabno tudi za številne druge namene. Tako gredo nekatere občine v izgradnjo sušilnic, naložba vanje pa se povrne razmeroma hitro. Kot pravi Vizjak, so z zakonom o varstvu okolja vzpostavili podlage za prehod odpadka v proizvod, t.i. kompozit, ki se lahko uporablja kot gradbeni material. "To je ena opcija za komunalno blato, druga je monosežig," je pojasnil Vizjak, ki je prepričan, da bodo problem s komunalnim blatom v nekaj letih vendarle uspeli pospraviti z mize.

Eno najsodobnejših in učinkovitih sežigalnic, ki je tudi edina prava sežigalnica pri nas, imamo v Celju, sosežigalnico pa imamo v Anhovem, a tam sežigamo le tuje odpadke, domače pa morajo podjetja izvažati v tujino. Ker je zanimanja za obdelavo odpadkov vedno več, objektov za obdelavo in sežig pa malo, temu primerno narašča tudi cena te storitve na trgu.

Ljubljanska, novomeška in goriška čistilna naprava imajo vse tri sušilnico odpadnega blata, zato so šle v skupni javni razpis in izbrale podjetje, ki bo skrbelo za obdelavo odpadkov. Ker gre tu za precejšnje zneske, so se odločili za mednarodno podjetje Lafarge v Avstriji, čeprav so sprva upali, da bodo lahko odpadke sežigali v bližnjem Anhovu.