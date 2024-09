Ministrstvo: DUJPP ne more prevzeti vse odgovornosti

Toda: kaj je privedlo do tega, da sta več manjših ponudnikov, ki so imeli določeno regijo zelo dobro pokrito, zamenjala dva velika, ki jima je, zdaj je že jasno, v prvem planu dobiček? In ki bosta imela ob naslednjem podeljevanju koncesij toliko trša pogajalca?

Prvi poskus konkurenčne oddaje koncesij za medkrajevne avtobusne prevoze je bil izveden leta 2010, vendar se je zaradi kartelnega dogovarjanja med ponudniki prevozov končal neuspešno, sodni postopki pa so se vlekli še osem let. Naslednji poskus oddaje koncesij je bil šele leta 2022, a je bil prav tako neuspešen. Državna revizijska komisija (DKOM) ga je namreč na podlagi revizijskih zahtevkov Agencije za varstvo konkurence in Računskega sodišča RS razveljavila. Javno naročilo je bilo nato v ponovljenem postopku uspešno zaključeno aprila 2023.

" Pri prvem poskusu podelitve novih koncesij je bilo na slovenskem trgu prisotnih nekaj večjih prevoznikov, kot so npr. Izletnik Celje, Kam-bus, Koratur, Alpetur, Ljubljanski potniški promet – LPP, AP Murska Sobota, Brebus itd. Vendar se je kasneje s soglasjem Agencije za varstvo konkurence avtobusno prevozništvo koncentriralo samo v dveh večjih prevoznih podjetjih, in sicer ARRIVA in NOMAGO, ki sedaj obvladujeta približno 80 odstotkov trga. Poleg njiju pa sta na trgu ostala le še dva manjša igralca, LPP in AP Murska Sobota, ki izvajata svojo dejavnost omejeno, zgolj v osrednjeslovenski in prekmurski regiji, " pojasnjujejo na Kumrovem ministrstvu.

Aprila 2023 so bili tako na razpisu izbrani štirje koncesionarji, in sicer Nomago, Arriva, Avtobusni promet Murska Sobota in Javno podjetje Ljubljanski potniški promet. Oktobra lani so z njimi podpisali koncesijske pogodbe za obdobje petih let, z možnostjo podaljšanja še za tri leta z začetkom izvajanja 1. julija 2024.

Koncesionarji ne izvajajo pogodbenih zavez – opustili so izvedbo prevozov

Kot še pojasnjujejo na ministrstvu, so sami želeli, da bi se koncesije začele izvajati že prej, vendar so koncesionarji prosili za dodaten čas za pripravo. Nazadnje so imeli na voljo 15 mesecev oziroma celo 17, glede na to, da so julija in avgusta šolske počitnice. Na DUJPP v vmesnem obdobju pripravljali nove vozne rede, koncesionarji pa naj bi v tem času zagotovili zadostne vire. S prijavo na razpis in s sklenitvijo koncesijske pogodbe so se namreč zavezali, da zagotovijo dovolj kapacitet, vozil in voznikov, da bodo sposobni odpeljati vse linije, ki so določene v novih voznih redih.

Okvirni vozni redi, ki so določali pogostost odhodov avtobusov v časovnih oknih, so bili del razpisa, podrobne so izdelali po sklenitvi pogodb s koncesionarji. Te so na ministrstvu tudi pozvali, naj upoštevajo urnike vseh šol ter prilagodijo odhode. "Vozni redi, ki so trenutno objavljeni, so torej bili usklajeni in potrdili so jih koncesionarji, ki so se zavezali, da jih bodo tudi v celoti izvajali," poudarjajo na ministrstvu. Osnutke podrobnih voznih redov je DUJPP poslal v uskladitev vsem občinam.

"Prve dni septembra se je izkazalo, da je na terenu prišlo do številnih zapletov. V nekaterih primerih je res šlo za nedoslednosti v samih voznih redih, v številnih primerih pa se je izkazalo, da so koncesionarji preprosto opustili izvedbo prevozov, kar je seveda kršitev koncesijske pogodbe. Družba za upravljanje javnega potniškega prometa je za reševanje zapletov z voznimi redi angažirala vse svoje moči, ne more pa reševati izpadov prevozov, ker so za izvedbo zadolženi koncesionarji, ki morajo na teren poslati avtobuse, skladno z uradnimi pogodbenimi voznimi redi in ne skladno s tistimi, za katere so se sami odločili, da jih lahko izvedejo. Posebej je treba poudariti, da sta se koncesionarja sama prijavila na razpis, poznala sta pogoje in zavezala sta se, da bosta to izvajala," opozarjajo na ministrstvu.

Ob tem dodajajo, da so največje težave na področju jugovzhodne Slovenije.