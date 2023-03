Sum korupcije v UKCL: ministrstvo pričakuje sodelovanje KPK, NPU in drugih

"Ko bo ministrstvo pridobilo vse verodostojne dokaze in uradne informacije, bo odločalo o nadaljnjih korakih," so sporočili in dodali, da bo, v kolikor bi se anonimne navedbe iz medijev izkazale za resnične, ministrstvo kot ustanovitelj javnega zavoda UKC Ljubljana dolžno ustrezno odreagirati v skladu s svojimi pristojnostmi.

"Transparentnost v zdravstvu in jasen nadzor nad porabo denarja so namreč ključne usmeritve, katerim sledimo in za katere se bomo zavzemali tudi v prihodnje," so še poudarili v sporočilu za javnost.

Kot smo že poročali, je glede na dokumente, ki smo jih prejeli od našega vira, ki je želel ostati anonimen, 9. januarja profesor in kirurg Roman Bošnjak z zasebnega elektronskega naslova družini iz Severne Makedonije poslal predračun za operacijo (odstranitev tumorja) v višini dobrih 27.000 evrov. Na predračunu je uradni logotip UKC Ljubljana, kjer je Bošnjak predstojnik Kliničnega oddelka za nevrokirurgijo.

Kot je zapisal v elektronskem sporočilu, je uspel prvotno ceno znižati za dobrih pet tisočakov. Hkrati pa je sporočil, da jim bo zaračunal tudi zasebni honorar v višini 6000 evrov, ki naj ga "nakažejo agenciji v Hong Kong". Kot razlog je navedel davčno optimizacijo. Iz bančnih izpiskov je razvidno, da je družina oba računa, tudi tistega za zasebni honorar, plačala še pred operacijo, 18. januarja.

Za pojasnila, zakaj je družina morala zdravniku plačati še dodatni honorar in ga nakazati na bančni račun družbe v davčni oazi, smo prosili Romana Bošnjaka. Po daljšem telefonskem pogovoru nam je poslal pisni odziv: "Svojci pacienta so me konzultirali na privatni naslov, ker so slišali za moje delo in strokovnost. /.../ V prostem času sem na daljavo pregledal vse MRI slike, vse izvide in tako dalje. Opravil sem torej medicinsko konzultacijo in svetovanje. /.../ Ponudili so mi plačilo za moj trud. Usmeril sem jih na agencijo v tujini, ki skrbi za promocijo mojega imena, in s tem plačal letno članarino. Od te agencije nisem prejel nobenega denarja."

Toda, v elektronskem sporočilu je plačilo zasebnega honorarja Bošnjak predlagal sam. Pridobili smo tudi račun tuje agencije, ki kot postavko navaja medicinsko svetovanje in honorar strokovnjaka, ne pa plačila letne članarine.