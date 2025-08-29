Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Ministrstvo: razrešitev ravnateljice škofjeloškega vrtca neskladna z zakonom

Škofja Loka / Ljubljana, 29. 08. 2025 13.27 | Posodobljeno pred 8 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , Ti.Š.
Komentarji
1

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje RS je na podlagi ugotovitev izrednega inšpekcijskega nadzora podalo negativno mnenje glede razrešitve ravnateljice Vrtca Škofja Loka Janje Bogataj, za katero se je odločil svet zavoda. Inšpekcija je ugotovila, da postopek razrešitve ravnateljice ni potekal skladno z zakonodajo.

Na ministrstvu so pojasnili, da so negativno mnenje glede razrešitve ravnateljice Janje Bogataj pripravili po preučitvi predloga za razrešitev, ki so ga prejeli 25. julija, in na podlagi ugotovitev izrednega inšpekcijskega nadzora, ki je bil opravljen 19. avgusta.

Kot so zapisali na ministrstvu, je inšpektorat RS za šolstvo opravil dva inšpekcijska nadzora. V prvem je preverjal dejstva in okoliščine, povezane z zagotavljanjem varnega ter spodbudnega učnega okolja. Predvsem na področju, ki se nanaša na domnevno neustrezen odnos do strokovnih delavk, je bilo ugotovljeno, da je ravnateljica ves čas ustrezno nadzirala in usmerjala delo, ob zaznavi neprimernih ravnanj strokovnih delavk pa v skladu s strokovnimi smernicami tudi začela z izvajanjem drugih ukrepov za zagotovitev varnega in spodbudnega učnega okolja ter največje koristi otroka.

"Inšpektorat RS za šolstvo tako glede tega ni zaznal nepravilnosti ali nezakonitosti, ki bi jih naredila ravnateljica vrtca, je pa v okviru svojih pristojnosti zaznal, da je ena izmed strokovnih delavk z otroki ravnala na način, ki predstavlja sum storitve kaznivega dejanja, zato je o tem seznanil policijo," so sporočili z ministrstva.

V drugem izrednem inšpekcijskem postopku, v katerem je inšpektorat preverjal dejstva in okoliščine odločanja sveta zavoda o predlogu razrešitve ravnateljice, pa je bilo ugotovljeno, da postopek ni potekal v skladu z veljavno zakonodajo, so zapisali na ministrstvu.

Preberi še Svet Vrtca Škofja Loka začel postopek za razrešitev ravnateljice

Ravnateljica Bogatajeva je medtem povedala, da je negativno mnenje ministrstva na postopek njene razrešitve pričakovala, saj so nekateri člani sveta zavoda ves čas opozarjali na nezakonitosti v postopkih. Na mnenje ministrstva gleda pozitivno, saj da odraža skrb za zakonito vodenje postopkov, ki se, kot je poudarila, v nobeni vzgojno-izobraževalni ustanovi ne bi smeli voditi na tak način, kot so se v njihovem vrtcu.

Glede vseh nadzorov inšpektorata za šolstvo je dejala, da je izjemno podrobno pregledal vse postopke, ravnanja in odločitve, ki jih je sprejemala kot ravnateljica. "V obsežnem pregledu je bilo ugotovljeno, da so bili vsi postopki z moje strani izvedeni pravilno in da sem nemudoma poskrbela za vzpostavitev varnega in spodbudnega okolja in sprejela tudi dodatne preventivne ukrepe v zvezi s tem," je poudarila.

Ravnateljica Vrtca Škofja Loka Janja Bogataj
Ravnateljica Vrtca Škofja Loka Janja Bogataj FOTO: Bobo

Nekateri člani sveta staršev in sveta zavoda sicer opozarjajo, da je inšpektorat ugotovil tudi nepravilnosti, in sicer glede zgodnje obravnave predšolskih otrok s posebnimi potrebami, na podlagi katerih je podal opozorilo glede sestave strokovne skupine za zgodnjo obravnavo otroka. Poleg tega opozarjajo, da morajo skupine za zgodnjo obravnavo pisno določiti obseg izvajanja fizične pomoči.

Ravnateljica je glede tega povedala, da so na podlagi opozoril v vrtcu opredelili vlogo spremljevalke otrok s posebnimi potrebami in obseg fizične pomoči otroku, zato je inšpektorat postopek ustavil.

Pojasnila je tudi, da je bila spremljevalka otroka članica strokovne skupine, ker so zasledovali največjo korist za otroka, tako da bi bili zaposleni, ki delajo z njim, seznanjeni z vsemi postopki in ravnanjem. "Da je bilo naše ravnanje strokovno utemeljeno potrjuje tudi dejstvo, da je v novem kurikulumu za vrtce sedaj sodelovanje spremljevalke v strokovni skupini v določenih primerih zapisano celo kot priporočilo," je izpostavila ravnateljica.

Mnenje ni obvezujoče

Ministrstvo je negativno mnenje glede razrešitve ravnateljice posredovalo svetu vrtca, za katerega pa ni obvezujoče. Predlog razrešitve ravnateljice je namreč potekal po postopku v skladu z določbo 59. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki je veljala do vključno 14. julija in po katerem mnenje ministra za svet zavoda ni obvezujoče. Po spremembi zakona, ki velja od 15. julija, pa minister k predlogu za razrešitev poda soglasje oziroma zavrne soglasje, kar je za svet zavoda obvezujoče.

Janja Bogataj ravnateljica vrtec Škofja Loka razrešitev Ministrstvo
SORODNI ČLANKI

Inšpekcija: nepravilnosti v škofjeloškem vrtcu

Inšpekcija v škofjeloškem vrtcu: brez nepravilnosti

Svet Vrtca Škofja Loka začel postopek za razrešitev ravnateljice

Svet Vrtca Škofja Loka bo o ravnateljici odločal po inšpekcijskem nadzoru

Zaposleni in starši obtožujejo ravnateljico vrtca v Škofji Loki

Ravnateljici vrtca očitajo pritisk na zaposlene in slabe razmere za otroke

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Smuuki
29. 08. 2025 16.02
+4
Sem zadnjič na sedmini poslušal enega aktivnega člana levice. Po celi Sloveniji na silo menjujejo ravnateljice ki niso dovolj njihovi. Prav zgrozil sem se kako aktivno izvajajo čiščenje.
ODGOVORI
6 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215