Ministrstvo: razrešitev ravnateljice škofjeloškega vrtca neskladna z zakonom

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje RS je na podlagi ugotovitev izrednega inšpekcijskega nadzora podalo negativno mnenje glede razrešitve ravnateljice Vrtca Škofja Loka Janje Bogataj, za katero se je odločil svet zavoda. Inšpekcija je ugotovila, da postopek razrešitve ravnateljice ni potekal skladno z zakonodajo.

Na ministrstvu so pojasnili, da so negativno mnenje glede razrešitve ravnateljice Janje Bogataj pripravili po preučitvi predloga za razrešitev, ki so ga prejeli 25. julija, in na podlagi ugotovitev izrednega inšpekcijskega nadzora, ki je bil opravljen 19. avgusta. Kot so zapisali na ministrstvu, je inšpektorat RS za šolstvo opravil dva inšpekcijska nadzora. V prvem je preverjal dejstva in okoliščine, povezane z zagotavljanjem varnega ter spodbudnega učnega okolja. Predvsem na področju, ki se nanaša na domnevno neustrezen odnos do strokovnih delavk, je bilo ugotovljeno, da je ravnateljica ves čas ustrezno nadzirala in usmerjala delo, ob zaznavi neprimernih ravnanj strokovnih delavk pa v skladu s strokovnimi smernicami tudi začela z izvajanjem drugih ukrepov za zagotovitev varnega in spodbudnega učnega okolja ter največje koristi otroka. "Inšpektorat RS za šolstvo tako glede tega ni zaznal nepravilnosti ali nezakonitosti, ki bi jih naredila ravnateljica vrtca, je pa v okviru svojih pristojnosti zaznal, da je ena izmed strokovnih delavk z otroki ravnala na način, ki predstavlja sum storitve kaznivega dejanja, zato je o tem seznanil policijo," so sporočili z ministrstva. V drugem izrednem inšpekcijskem postopku, v katerem je inšpektorat preverjal dejstva in okoliščine odločanja sveta zavoda o predlogu razrešitve ravnateljice, pa je bilo ugotovljeno, da postopek ni potekal v skladu z veljavno zakonodajo, so zapisali na ministrstvu.

Ravnateljica Bogatajeva je medtem povedala, da je negativno mnenje ministrstva na postopek njene razrešitve pričakovala, saj so nekateri člani sveta zavoda ves čas opozarjali na nezakonitosti v postopkih. Na mnenje ministrstva gleda pozitivno, saj da odraža skrb za zakonito vodenje postopkov, ki se, kot je poudarila, v nobeni vzgojno-izobraževalni ustanovi ne bi smeli voditi na tak način, kot so se v njihovem vrtcu. Glede vseh nadzorov inšpektorata za šolstvo je dejala, da je izjemno podrobno pregledal vse postopke, ravnanja in odločitve, ki jih je sprejemala kot ravnateljica. "V obsežnem pregledu je bilo ugotovljeno, da so bili vsi postopki z moje strani izvedeni pravilno in da sem nemudoma poskrbela za vzpostavitev varnega in spodbudnega okolja in sprejela tudi dodatne preventivne ukrepe v zvezi s tem," je poudarila.

Ravnateljica Vrtca Škofja Loka Janja Bogataj

Nekateri člani sveta staršev in sveta zavoda sicer opozarjajo, da je inšpektorat ugotovil tudi nepravilnosti, in sicer glede zgodnje obravnave predšolskih otrok s posebnimi potrebami, na podlagi katerih je podal opozorilo glede sestave strokovne skupine za zgodnjo obravnavo otroka. Poleg tega opozarjajo, da morajo skupine za zgodnjo obravnavo pisno določiti obseg izvajanja fizične pomoči. Ravnateljica je glede tega povedala, da so na podlagi opozoril v vrtcu opredelili vlogo spremljevalke otrok s posebnimi potrebami in obseg fizične pomoči otroku, zato je inšpektorat postopek ustavil. Pojasnila je tudi, da je bila spremljevalka otroka članica strokovne skupine, ker so zasledovali največjo korist za otroka, tako da bi bili zaposleni, ki delajo z njim, seznanjeni z vsemi postopki in ravnanjem. "Da je bilo naše ravnanje strokovno utemeljeno potrjuje tudi dejstvo, da je v novem kurikulumu za vrtce sedaj sodelovanje spremljevalke v strokovni skupini v določenih primerih zapisano celo kot priporočilo," je izpostavila ravnateljica.

Mnenje ni obvezujoče