Kaj je pokazala raziskava izobraževanja na daljavo v času epidemije?

Analiza različnih praks izobraževanja na daljavo naj bi poleg presoje takšnega izobraževanja dala tudi smernice za nadaljnji razvoj izobraževanja na daljavo, na katerega se šole že pripravljajo.

Izobraževanje od doma je v slovenskih osnovnih in srednjih šolah steklo 16. marca, ko je vlada z namenom preprečevanja okužb s koronavirusom zaprla šole. Za učence prvega triletja osnovnih šol in dijake zaključnih letnikov srednjih šol je pouk v šolah znova stekel 18. maja, za vse ostale osnovnošolce pa postopoma do začetka junija. Dijaki nižjih letnikov srednjih šol so se na daljavo izobraževali vse do zaključka pouka konec junija.

V raziskavi zavoda za šolstvo je sodelovalo 7382 osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev, 24.684 učencev ter dijakov, 406 osnovnošolskih in srednješolskih ravnateljev, v sedmih fokusnih skupinah pa še 16 ravnateljev ter 32 učiteljev.

Na današnji novinarski konferenci bodo sodelovali ministrica za izobraževanje Simona Kustec, direktor zavoda za šolstvo Vinko Logajter sodelavca zavoda Tanja Rupnik Vec in Branko Slivar.