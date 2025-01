Ministrstvo išče gostinskega najemnika za grad Snežnik

Predmet najema dela kulturnega spomenika državnega pomena Snežnik vključuje kavarno ali zajtrkovalnico z recepcijo, šest apartmajev z 12 ležišči in parkirni prostor za predvidoma 18 parkirnih mest. Poslovni prostori obsegajo dobrih 420 m2, parkirni prostor pa 380 m2 in del zemljišča, na katerem je pod pogojem pridobitve kulturnovarstvenega soglasja možna tudi vzpostavitev zunanje terase.

Kot so pojasnili na ministrstvu, se zavedajo tudi pomena celovite ureditve grajskega parka in kompleksa gradu Snežnik s pristavami, kar so izpostavili v dolgoročni strategiji investicij v javno kulturno infrastrukturo v Sloveniji. Obenem je celovita prenova kompleksa gradu Snežnik osrednja prioriteta pri investicijah v kulturno dediščino v Notranjski regiji v okviru priprave novih regionalnih prostorskih načrtov, so še zapisali.

Na ministrstvu za kulturo se v zadnjih dveh letih aktivno lotevajo problematike objektov kulturne dediščine, ki so bili prenovljeni v prejšnjih mandatih, vendar so ostali zaprti in nedostopni, saj ob prenovah ni bilo ustrezno poskrbljeno za njihovo dolgoročno upravljanje. V sklopu reševanja problematike so lani prenovljeni grad Borl predali v upravljanje občini Cirkulane, prenovljeno Auerspergovo železarno Dvor pa občini Žužemberk. Potekajo tudi aktivnosti za ponovno odprtje gradu Pišece v občini Brežice.

Rok za oddajo prijave je 27. februar. Več informacij glede postopka javnega zbiranja ponudb je na voljo na spletni strani ministrstva.