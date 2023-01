Ministrstvo išče rešitve za znižanje cen daljinskega ogrevanja

Minister Bojan Kumer se je v četrtek sestal z župani nekaterih občin, so povedali na ministrstvu, ki bo skušalo poiskati ustrezno rešitev in ki bi lahko pri daljinskem ogrevanju na podlagi Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije poseglo v variabilni del (končne) cene toplote.

Kot pojasnjujejo na ministrstvu, je sicer odjem toplote iz daljinskega ogrevanja druga storitev kot nakup zemeljskega plina za lastno uporabo, saj imajo uporabniki daljinskega ogrevanja tudi strošek z nakupom in vzdrževanjem lastnih peči, v katerih plin pretvorijo v toploto.

Gospodinjski odjemalci so z vidika cene vhodnega energenta izenačeni, končna cena toplote pa je odvisna od več dejavnikov. Cena plina je namreč samo del končnega stroška za odjemalca plina. "Prav tako so sistemi daljinskega ogrevanja med seboj zelo različni (obseg, starost, tehnična dovršenost, optimalno obratovanje, gorivo ...), kar pomeni tudi različne fiksne stroške in različne variabilne stroške," so za časnik Večer pojasnili na ministrstvu.

Podobno pravijo v Komunali Trbovlje – da ne gre enačiti cene plina, ki ga nabavljajo, s ceno toplote. "Cena toplote namreč ni enaka ceni zemeljskega plina, temveč je v skladu z zakonodajo oblikovana na podlagi upravičenih stroškov nakupa zemeljskega plina, emisijskih kuponov, električne energije za pogon proizvodnih naprav in črpalk sistema ter ogrevnega medija," so povedali v komunali v Trbovljah, kjer so prebivalci v minulih dneh protestirali zaradi visokih cen.