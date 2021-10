Ministrstvo izdalo priporočila za ozelenitev streh in vertikalnih površin

Ministrstvo za okolje in prostor je na 70 straneh podalo najrazličnejše možnosti uporabe zelenih streh ter vertikalne ozelenitve stavb in gradbenih inženirskih objektov. Kot so pojasnili, ozelenjene fasade stavb z vzpenjavkami in s travo prekrite strehe pri nas niso nič novega. A nova tehnologija in materiali zdaj omogočajo, da se lahko najrazličnejšo vegetacijo namesti na tiste dele stavbe, kjer prej ni bilo mogoče.

Zelene strehe in vertikalne ozelenitve dajejo poseben pečat stavbam in prostorom okoli njih, je prepričan generalni direktor direktorata za prostor, graditev in stanovanja na ministrstvu Georgi Bangiev. "Ozelenjene stavbe in objekti so tisti, katerih posamezni deli, kot so stena, streha stavbe ali zid, so prekriti z vegetacijo. Takšne ureditve pripomorejo h kakovosti bivalnega okolja z izboljšanjem mikroklimatskih razmer, podobe in identitete prostora. Poleg tega podpirajo naravo v mestih, saj nudijo življenjski prostor rastlinam in živalim," je v predgovoru priporočilom zapisal Bangiev.

Na ministrstvu so prepričani, da je pomen takšnih ozelenitev ob naraščanju prebivalstva, intenzivnejši urbanizaciji in spreminjanju podnebnih razmer vse večji tako pri nas, kot po svetu.

Bangiev si želi, da bi priporočila pri svojem delu uporabljalo čim več investitorjev, županov, občinskih urbanistov, projektantov, upravnih delavcev na področju urejanja prostora in prostorskih načrtovalcev.