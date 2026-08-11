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Slovenija

Ministrstvo izstopa iz pogodbe o ustanovitvi Javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti

Ljubljana, 11. 08. 2026 11.56 pred 3 urami 3 min branja 131

Avtor:
N.V. STA
Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc

Na ministrstvu za kulturo so se odločili, da izstopijo iz pogodbe o ustanovitvi Javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, ki so jo na začetku leta podpisali skupaj z mestnima občinama Celje in Nova Gorica. Kot je pojasnila ministrica Ignacija Fridl Jarc, je tripartitna pogodba pomanjkljiva, področje pa nameravajo kljub temu krepiti.

Javni zavod za razvoj sodobne plesne umetnosti je bil ustanovljen v mandatu prejšnje vlade, pogodba je bila podpisana aprila letos, izbran je bil v.d. direktorja zavoda, vendar so strokovne službe ministrstva že takrat ugotavljale, da pogodba ni izvršljiva, je v današnji izjavi za medije povedala ministrica.

Kot je pojasnila, je bilo podanih več pripomb, med drugim, da iz pogodbe ni bilo jasno, katera ustanoviteljica vrši ustanoviteljske pravice in katere zaposlene financira posamezni ustanovitelj, manjkalo je tudi določilo, na podlagi česa se zagotovi sredstva.

Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc
Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc
FOTO: Bobo

Po pregledu dokumentacije so ugotovili tudi, da je sistematizacija predvidevala 19 delovnih mest v tem javnem zavodu, dve delovni mesti sta bili predvideni za pomočnika direktorja, vendar drugi javni zavodi takega privilegija po besedah ministrice nimajo. Predvidena so bila tudi zgolj tri delovna mesta za plesalce, kar ni v skladu z načeli, ki jih zagovarjajo, in sicer čim manj birokracije in čim več ustvarjalnosti. Stroški za plače teh zaposlenih bi znašali okrog 900 tisoč evrov letno, to pa bi pomenilo skoraj milijon evrov manj za ustvarjalnost, je povedala.

Kot je dodala ministrica, je bil namen tega zavoda bolj kot podpora in krepitvi ustvarjalnosti vzpostavljanje mreže in pomoč pri gostovanju oziroma decentralizaciji sodobne plesne umetnosti, ki pa je skoncentrirana v Ljubljani. Ker ministrstvo tudi že sicer podpira gostovanja, so ugotovili tudi, da se te vsebine prekrivajo, zato so sklenili izstopiti iz pogodbe. Aneks k pogodbi po navedbah Fridl Jarc ne bi bil dovolj, o svoji nameri pa so že obvestili vse vpletene.

Fridl Jarc je zagotovila tudi, da bodo sredstva, ki so bila predvidena za omenjeni zavod, v prihodnjem letu v celoti namenili sodobnemu plesu, razmišljajo pa tudi o tem, da bi za področje vzpostavili samostojno proračunsko postavko in imenovali komisijo za razvoj plesne umetnosti. Pripravljajo tudi reorganizacijo mreže javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD) na način, da bo ta dolžan skrbeti za mreženje tiste ustvarjalnosti, ki jo ustvarjajo samostojni ustvarjalci in nevladne organizacije v kulturi.

"Nesmiselno je namreč vzpostavljati nove ustanove, ki bi za to skrbele, če imamo JSKD, če ministrstvo za kulturo več kot 50 zaposlenim mesečno po celotni Sloveniji plačuje plačo za to, da skrbijo za mreženje slovenske kulture in ustvarjalnosti. Menimo, da je treba to mrežo reorganizirati in uspešno uporabiti ravno v te namene tista sredstva, ki bi jih pobral nek javni zavod, svojo organizacijsko strukturo pa preusmeriti na resnično podporo sodobni plesni ustvarjalnosti," je odločitev utemeljila Fridl Jarc.

Kot je še izpostavila, ta odločitev ni usmerjena proti sodobnemu plesu, temveč v ustvarjanje pogojev za njegov dolgoročni razvoj na pravno in finančno trdnih temeljih.

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KOMENTARJI131

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jank
11. 08. 2026 15.39
Ja, seveda. Mora imeti denar za muzej tovariša Janše. Seveda mora povrniti dolgove župnikom za predvolilno propagando, saj povečuje denar za povišanje prispevkov na 4,6 milijona. Banda!
Odgovori
+1
1 0
yolli
11. 08. 2026 15.33
Ko pogledaš sistematizacijo....vsak ki razmišlja z zdravo pametjo bi tako naredil.....
Odgovori
0 0
V.Sam
11. 08. 2026 15.32
Ali je ta vlada-koalicija sploh sposobna kaj narediti ali samo obljubljati in ne delati nič? samo polniti svoj žakelj.
Odgovori
0 0
Potouceni kramoh
11. 08. 2026 15.30
Ignacija je še dodala da pa podpirajo sodobni ples če se bo odvijal po klerovskih sobanah in škofijskih gimnazijah v nočnem času ko vsi spijo razen oni ne.
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+1
1 0
Dragica Cegler
11. 08. 2026 15.29
Pravilno,pa kaj so se šli ti levaki.
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-2
0 2
Normalka
11. 08. 2026 15.27
Vladni garnituri s sateliti pa tako manjka že osnovne kulture. Zdaj je dokončno jasno, da ne dajo nič na to 😉
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+3
3 0
krapezsaso
11. 08. 2026 15.24
Normalno, da bodo to storili...ker to so podpisali oni, ne naši, kaj ne?!
Odgovori
0 0
daedryk
11. 08. 2026 15.18
far hoče dnar
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+0
1 1
Bolfenk2
11. 08. 2026 15.15
Takoj ukiniti vse subvencije za kulturnike in prispevek za RTV. Naj eni in drugi preživijo na trgu kot vsak pošteni delavec in podjetnik.
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+1
3 2
yolli
11. 08. 2026 15.15
Prevelika birokratizacija: Sprejeta sistematizacija je predvidevala 19 delovnih mest, od katerih bi bila kar 16 tehnične in vodstvene narave (vključno z dvema pomočnikoma direktorja), le 3 delovna mesta pa so bila namenjena plesalcem.Visoki stroški plač: Birokratski aparat bi za plače porabil približno 900.000 evrov letno, kar bi drastično zmanjšalo sredstva za neposredno umetniško ustvarjalnost.
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+1
1 0
Kardinal v Kristusu
11. 08. 2026 15.12
Ministrica Fridl Jarc že prevaja Thompsonova besedila v starogrščino, da jih zgodovina ne pozabi... Za Slovenstvo se gre!
Odgovori
+2
3 1
yolli
11. 08. 2026 15.04
Prevelika birokratizacija: Sprejeta sistematizacija je predvidevala 19 delovnih mest, od katerih bi bila kar 16 tehnične in vodstvene narave (vključno z dvema pomočnikoma direktorja), le 3 delovna mesta pa so bila namenjena plesalcem.Visoki stroški plač: Birokratski aparat bi za plače porabil približno 900.000 evrov letno, kar bi drastično zmanjšalo sredstva za neposredno umetniško ustvarjalnost. Kje je zdrava pamet ??
Odgovori
+1
1 0
KoprivnikSLO
11. 08. 2026 14.54
Še mnogo podobnih stvari bodo ukinili v občinah, ki jih ne obvladujejo župani iz strank SDS in NSi.
Odgovori
-7
1 8
Jožajoža
11. 08. 2026 14.54
Največ denarja sedaj perejo preko nOREtv in snežiććća za sekto sds.
Odgovori
-5
3 8
Žmavc
11. 08. 2026 14.57
Levaška logika.
Odgovori
+5
6 1
Mio56
11. 08. 2026 14.53
Vazno da se modri Blaz dobu novo hiso na racun drzave!
Odgovori
+1
1 0
Jožajoža
11. 08. 2026 14.52
Jasno, šole vodijo Slovenci ,levičarji.dirigirajo nam pa janšisti,ki so volitve izgubili
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-2
3 5
yolli
11. 08. 2026 14.55
Se bo treba navadit štet !! Vsaj do 46
Odgovori
+4
4 0
DKR
11. 08. 2026 14.52
Če bi kdo preverjal na Erarju kakšne nore vsote dobivajo " umetniki" za svoje " delo". Čisto naključno sem vtipkal in mi je neko društvo Photon, sodobna fotografija vrglo podatek, da je v cca. 9 letih dobilo 1, 4 MIL € ?!!!!!!! Lastnik pa ima istočano svoje podjetje Photon d.o.o, od države pa dobi vsak mesec 13.000 € ? Za kaj ??? Če ima tip še svoje podjetje z istim imenom in dejavnostjo. Torej, odprl je galerijo, ki mu jo v celoti pokriva država,pa še mu ostane, istočasno pa preko d.o.o lahko prodaja izdelke te iste galerije ??!!!
Odgovori
+6
7 1
NežaB
11. 08. 2026 15.24
tile, ki tukaj pljuvajo ne vedo niti kaj je Erar, dejstva pa jih tudi ne zanimajo.. so samo beeeee
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0 0
Kardinal v Kristusu
11. 08. 2026 14.52
Rabimo zavod za Slovensko glasbo, Oberkrainerje... Pa zavod za harmoniko, tisto nemško, ne ta južno... Fehtarji, Modrijani... to je prava glasba, kvalitetna, globoka, prava umetnost...
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+1
2 1
Mio56
11. 08. 2026 14.47
Seveda…samo se polka, jodlarska harmonika in nekdanji politicni sistem…karkoli sodobnega pa seveda treba ukinit in prepovedat! 100let za leseno zlico!
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+1
4 3
Misika1967
11. 08. 2026 14.41
Narod brez kulture je mrtev narod. Od gledanja nore tv in poslusanja tomsona ni cudno da de upirajo kulturi. Razen seveda pitju vina in ostalih substanc. Od taksnih neotesancih se niti nic drugega ni pricakovalo.
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-1
4 5
NežaB
11. 08. 2026 15.26
kdo si ne zeli kulture??? ste zgresili vsebino tematike?!?
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0 0
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