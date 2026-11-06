Ministrstvo izvedlo prvo simulacijo evakuacije državljanov z letali Spartan

Vaja, ki je hkrati predstavljala tudi zaključek tridnevnega konzularnega posveta na Brdu pri Kranju, je simulirala zaostritev razmer v tuji državi, kjer so se razmere zaradi nemirov tako poslabšale, da jo morajo slovenski državljani zapustiti. Medtem pa številne letalske družbe odpovedujejo lete, kopenske in pomorske povezave so prekinjene, grozi skorajšnje zaprtje zračnega prostora.
Po scenariju vaje je ključno usklajevanje evakuacije prevzelo ministrstvo za zunanje zadeve. Potem ko evakuacijo odobri tudi vlada, so slovenski državljani v nemirni državi pripeljani na mednarodno letališče, od tam pa s tremi leti vojaških transportnih letal Spartan C-27J na vojaško letališče Cerklje ob Krki.
Konkreten let so danes prikazali tudi v praksi. Letalo Spartan je vzletelo z Letališča Jožeta Pučnika in pristalo v Cerkljah ob Krki. Pri tem so vlogo evakuiranih potnikov prevzeli konzularni uslužbenci 62 slovenskih diplomatskih predstavništev in konzulatov po svetu, ki so se te dni mudili na posvetu na Brdu pri Kranju.
"Evakuirane" potnike je v Cerkljah ob Krki pozdravil zunanji minister Kajzer. Ob tem je v izjavi za medije dejal, da je skrb za slovenske državljane, ki se v tujini znajdejo v težavah, ena od prioritet slovenske zunanje politike. Takšne vaje pripomorejo k izboljšanju pripravljenosti in večji usklajenosti vseh za primer, če bi bila evakuacija dejansko potrebna.
"Danes je bila to vaja, a še ne tako dolgo nazaj je bilo veliko slovenskih državljanov v težavah, ko se je na Bližnjem vzhodu razvil konflikt," je dejal Kajzer in spomnil na situacijo v marcu, ko je bilo z Bližnjega vzhoda v Slovenijo s čarterskimi poleti evakuiranih več kot 1000 slovenskih in tujih potnikov.
"Ko nastopi kriza, ni časa za vzpostavljanje postopkov in iskanje rešitev. Zato je ključnega pomena, da smo pripravljeni vnaprej, da poznamo svoje naloge in da znamo delovati kot usklajena celota. Ta vaja je pomemben korak k temu, da bomo lahko ob dejanski nevarnosti ukrepali še hitreje, bolj usklajeno in bolj učinkovito," je dejal.
Kot je dejal vodja oddelka za konzularno krizno upravljanje na ministrstvu Jan Mulec, je bil namen vaje preveriti vse postopke evakuacije, hkrati pa tudi odpraviti pomanjkljivosti, ki so jih marca zaznali med evakuacijo slovenskih državljanov z Bližnjega vzhoda. Na tej podlagi je po njegovih besedah nastala tudi aplikacija eLastovka, preko katere lahko državljani kadar koli preverijo stopnjo tveganja za potovanja v posamezno državo, poiščejo diplomatsko predstavništvo ali konzulat in dostopajo do nujnih kontaktov.
"Naša naloga je, da se državljani na pot odpravijo informirani, v primeru, da vseeno pride do težav, pa da lahko z našo pomočjo varno pridejo domov. Vsi, ki se v tujini znajdejo v težavah, se lahko 24 ur na dan obrnejo na naše dežurne številke in zagotovo jim bodo pomagali," je zatrdil Mulec.
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