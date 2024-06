Ministrstvo: Medvrstniško nasilje je širši družbeni problem

"Strpen dialog moramo izvajati na vseh ravneh, zato bi se svoje družbene odgovornosti morali zavedati vsi, ki delujejo v javnem prostoru – še posebej na področju, vzgoje, izobraževanja in socialnega varstva. Rešitev za ta problem niso samoorganizirane vaške straže, varde, ki sovraštvo in nasilje le še podžigajo in krepijo in vsekakor ravno iz tega razloga te skupine nimajo mesta na razpravah v občinskem svetu. Primer, ko je župan občine Brežice na občinski seji dovolil samooklicanemu generalu Varde, da spregovori v kontekstu samoorganiziranja, je eklatanten primer sejanja nezaupanja v institucije in ne more v ničemer prispevati k normalizaciji odnosov – v tem primeru med predstavniki romske skupnosti in večinskim prebivalstvom. Potrebujemo torej dialog in strpnost, naš cilj mora biti družba, kjer lahko sobivamo brez policije na šolskih hodnikih ,'' ob dogajanju izpostavlja državni sekretar na ministrstvu za delo Dan Juvan .

Jih je pa zmotilo, da se je pri omenjenem incidentu navajalo, da je nasilni učenec Rom. "Pri obravnavi medvrstniškega nasilja se moramo izogibati izpostavljanju etnične pripadnosti vključenih v nasilni dogodek, četudi je v tem primeru občina izpostavila romsko problematiko. V tem kontekstu sporočamo, da je ministrstvo za vzgojo in izobraževanje član medresorske delovne skupine za obravnavo romske problematike, v okviru katere smo na medresorski ravni pripravili predlog ukrepov, ki ga bomo temeljito obravnavali na naslednji seji," so zapisali.

Na ministrstvu navajajo, da so "vselej zavezani skrbi za varno in spodbudno okolje v šolah, kar velja za vse učeče se, pa tudi za zaposlene v vzgojno-izobraževalnih zavodih". O dogodku jih je obvestila ravnateljica, ki je po njihovih informacijah v nadaljevanju "tudi ustrezno ukrepala in obvestila policijo ter ustrezne institucije".

Na ministrstvu za izobraževanje so dodatno pojasnili, da je bila za spoprijemanje z vsemi vrstami nasilja ustanovljena medresorska delovna skupina, ki jo vodi državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve, člani pa so predstavniki posameznih resorjev in nevladnih organizacij, so spomnili.

"Skupina trenutno pripravlja smernice za prepoznavanje in ustrezno obravnavo nasilja, v njeno delo pa so aktivno vključeni tudi na ministrstvu, kjer ob tem izvajajo tudi mnogo drugih ukrepov za preprečevanje nasilja v šolskem prostoru," so še zapisali.

Navedli so, da so prejšnji teden v sodelovanju z ministrstvom za notranje zadeve pripravili okroglo mizo o zagotavljanju varnosti v šolskem okolju, na katero so povabili tudi Skupnost občin Slovenije, vendar se na povabilo ni odzvala nobena občina. "Menimo, da so občinski programi varnosti, ki jih morajo pripraviti občine, lahko koristni tudi v okviru reševanja te problematike," so zapisali.

'Več represije ne vodi do strpnejše in varnejše družbe'

Na ministrstvu za delo ocenjujejo, da več represije ne vodi do strpnejše in varnejše družbe, ampak ravno nasprotno – zgolj povečuje pogostost in stopnjo nasilniškega vedenja. "Podpiramo razpravo o strukturnih vzrokih za odklonsko ravnanje posameznikov, svarimo pa pred senzacionalističnim poročanjem, ki osamljene primere prikažejo kot običajen pojav."

Kot so dodali, ima ključno vlogo lokalna skupnost, ki na socialno sliko romske skupnosti pomembno vpliva z vključevanjem pripadnikov romske skupnosti v vse oblike življenja in dela večinske skupnosti.

"Veliko neizkoriščenega potenciala predstavljajo neizkoriščena sredstva, ki jih občine dobijo na osnovi Zakona o financiranju občin (20.a člen ZFO-1) – iz poročila Občine Brežice Uradu Vlade Republike Slovenije za narodnosti, je od prejetih 400.000 evrov občina porabila le slabih 39.000 evrov za potrebe romske skupnosti, kar kaže na precejšnjo nezainteresiranost in neinovativnost pri naslavljanju izvora težav," so dodali.

Učenca Osnovne šole Velika Dolina v občini Brežice, ki ga je v ponedeljek zjutraj napadel eden izmed učencev, so zaradi poškodb hospitalizirali. Od 130 učencev so sicer danes v šolo prišli le štirje, je povedala ravnateljica Anja Zevnik.