Ministrstvo mora občini Postojna plačati 1,3 milijona evrov za uporabo vadišča Poček

Davčni organ je v postopku odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča odločil, da so zemljišča, ki se uporabljajo za vojaške namene, izvzeta iz odmere in nadomestila za leta 2013, 2014 in 2015. Takšno odločitev je oprl na razveljavljen predpis, ki ga pred tem ni uporabljal, poročajo Primorske novice.

S tem, da ni odmeril nadomestila, je spremenil dotedanjo prakso, čeprav se medtem noben pravni predpis na tem področju ni spremenil. NUSZ za leto 2012 je takratna davčna uprava namreč odmerila, obrambno ministrstvo pa plačalo. Letno nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za vojaško vadišče Poček znaša 480.000 evrov.

Občina Postojna je nato za povzročeno škodo vložila tožbo in jo na prvi stopnji dobila. Drugostopenjsko sodišče je nato na podlagi pritožbe zahtevek občine zavrnilo, zato je ta vložila zahtevek za revizijo.

Vrhovno sodišče je zdaj odločilo, da se reviziji ugodi in se sodba višjega sodišča spremeni tako, da se pritožba zavrne in se potrdi sodba prvostopenjskega sodišča. S tem je Morsu naložilo plačilo 1,3 milijona evrov nadomestila, slednje pa mora občini povrniti tudi nekaj manj kot 16.000 evrov stroškov. Sodba je pravnomočna in izvršljiva.

Postojnska občina je obrambno ministrstvo pozvala tudi k plačilu okrog 1,4 milijona evrov nadomestil za leta 2016, 2017 in 2018, ki prav tako niso bila odmerjena. Če jih ministrstvo ne bo plačalo, bo občina ponovno vložila tožbo.