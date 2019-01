Razpis, ki razburja: 50.000 evrov za nasilje na zmenkih

Ministrstvo za delo je objavilo razpis, v katerem ponuja 50 tisoč evrov nevladnim organizacijam, ki delajo na področju enakosti žensk in moških. Pripravljeni so sofinancirati projekte na dveh področjih: nasilje med zmenki in delo s fanti za preseganje stereotipov. Na ministrstvu se branijo, da ne promovirajo nasilja na zmenkih.