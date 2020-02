Na tisoče ton odpadkov se še naprej kopiči. Ministrstvo: Iščemo rešitve

Zbornica komunalnega gospodarstva je v ponedeljek opozorila, da se je januarja na dvoriščih in v skladiščih komunalnih podjetij zaradi zastojev prevzema komunalne odpadne embalaže nakopičilo dodatnih 5700 ton odpadne embalaže. Skupaj je tako neprevzete embalaže več kot 12.700 ton. Več bodo predstavniki komunalnega gospodarstva povedali v nadaljevanju tedna na novinarski konferenci.

Neprevzete embalaže iz leta 2018 in 2019 je še več kot 7000 ton

"Po črnem scenariju se bo do konca leta 2020 pri komunalnih podjetjih nakopičilo več kot 65.000 ton komunalne odpadne embalaže, kar je skoraj polovica komunalne odpadne embalaže, ki jo komunalna podjetja v Sloveniji zberejo v enem letu," so opozorili v komunalnem gospodarstvu.

Težava z odpadno embalažo nastaja zaradi neprevzemanja s strani družb za ravnanje z odpadno embalažo. Neprevzete embalaže iz leta 2018 in 2019 je še več kot 7000 ton, januarja pa se je nadaljevalo kopičenje, so opozorili v zbornici, ki deluje pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije. Kopičita se tudi steklena in lesena embalaža.