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Ministrstvo naj bi naznanilo sum kaznivega dejanja nekdanjega šefa Policije

Ljubljana, 14. 11. 2026 12.10 pred 39 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA
Generalni direktor policije Damjan Petrič

Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo naj bi na tožilstvo naznanilo sum kaznivega dejanja nekdanjega generalnega direktorja Policije Damjana Petriča. Po njihovem mnenju je disciplinske postopke zoper policiste, ki so sodelovali pri intervenciji zoper moškega na Čopovi v Ljubljani decembra 2024, uvedel prepozno.

Kot poroča časnik Večer, se je s prijavo na SDT uresničila napoved notranjega ministra Francija Matoza, da bodo Damjana Petriča naznanili tožilstvu, če bo pregled dokumentacije pokazal sum nepravilnosti pri disciplinskih postopkih zoper policiste.

Policisti so moškega obvladali s prisilnimi sredstvi, pri čemer je izgubil zavest. Tri dni po intervenciji je v bolnišnici umrl zaradi hudih poškodb možganov, nastalih zaradi pomanjkanja kisika.

Ministrstvo je proti koncu septembra javnosti sporočilo, da je bilo glede na takratne okoliščine zoper policiste mogoče izreči delovnopravni ukrep izredne odpovedi delovnega razmerja ali uvedbo disciplinskega postopka zaradi težje disciplinske kršitve.

Nekdanji direktor Policije Petrič je 14. aprila zoper šest policistov, za katere je državni tožilec vložil obtožnico, uvedel disciplinski postopek zaradi težjih disciplinskih kršitev, a je 15. junija pristojni organ vseh šest disciplinskih postopkov ustavil zaradi zastaranja.

Policista, ki je uporabil prisilno sredstvo, so 22. junija premestili v operativno-komunikacijski center, da bi tam izvajal naloge v enoti, ne pa več opravljal operativnega terenskega dela. Ob tem so ocenili, da zaradi tega ni treba odvzeti policijskih pooblastil.

Ostali policisti so po dogodku svoje delo nadaljevali na policijski postaji Ljubljana Center. Odvzema policijskih pooblastil zanje niso predlagali, saj so obtoženi kaznivega dejanja opustitve pomoči umrlemu, česar pa ni mogoče opredeliti kot policijsko pooblastilo, so še navedli na ministrstvu.

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damjan petrič policija

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14. 11. 2026 12.26
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