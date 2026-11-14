Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Ministrstvo Švarc Pipanovo naznanilo zaradi sumov kaznivih dejanj

Ljubljana, 14. 11. 2026 11.17 pred 28 minutami 3 min branja 87

Avtor:
STA M.S.
Dominika Švarc Pipan

Ministrstvo za pravosodje je nekdanjo pravosodno ministrico Dominiko Švarc Pipan naznanilo zaradi sumov kaznivih dejanj, povezanih z nakupom stavbe na Litijski v Ljubljani. Gre za njeno vlogo pri potrditvi investicijskega programa 22. decembra 2023 in podpis pogodbe o nakupu 28. decembra 2023.

Po pisanju portala Info360 ministrstvo Dominiki Švarc Pipan očita, da je potrdila investicijske podlage za nakup in sklenila pogodbo brez ustrezno preverjenih celotnih stroškov in obsega pridobljenih pravic.

V naznanilu po navedbah Info360 navajajo ugotovitve računskega sodišča o izpuščenih stroških nujne prenove, neizkazani ustrezni primerjavi celotnih stroškov ponudb, proračunskih nepravilnostih in odsotnosti predhodnega mnenja državnega odvetništva. Investicijski program vsebuje nedopolnjene dele, hkrati pa tudi izpolnjene izračune in pozitivne kazalnike.

Združenje sodnih cenilcev in izvedencev za gradbeno stroko (Sicgras) je vrednost investicije za čas nakupa ocenilo na šest milijonov evrov ob predpostavki pravic do 85 parkirišč. Dopolnitev te ocene junija 2025 navaja pogojno vrednost 4,5 milijona evrov, kar je še vedno 3,2 milijona manj, kot je bila kupnina.

Glede na navedbe iz naznanila je treba ugotoviti dejanski obseg kontrol in ministričino seznanjenost pred odločitvama, saj sam podpis, nenakup parcele ali poznejše cenitve ne dokazujejo naklepa. Morebitni naklep pri nevestnem ravnanju je odvisen od dokazane vednosti in zavestne privolitve v opustitev konkretnih dolžnosti ob dejanski možnosti ukrepanja, še poroča portal. 

Za zlorabo uradnega položaja predlagajo presojo direktnega naklepa glede ravnanja. 

Stavba na Litijski 51
Stavba na Litijski 51
FOTO: Damjan Žibert

Odziv ministrstva

Kot so kasneje sporočili s pravosodnega ministrstva, so Dominiko Švarc Pipan suma storitve kaznivih dejanj nevestnega dela v službi, oškodovanja javnih sredstev ter zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic v zvezi z nakupom stavbe na Litijski, ki jo je država decembra 2023 kupila za 7,69 milijona evrov, naznanili v petek. Z naznanilom se je seznanilo tudi Specializirano državno tožilstvo. "Njegov namen je razjasniti odgovornost za sprejete odločitve in morebitno oškodovanje javnih sredstev," so pojasnili.

Naznanilo po navedbah pravosodnega ministrstva temelji na pregledu dokumentacije o nakupu in na revizijskih poročilih. Računsko sodišče je med drugim opozorilo, da investicijska dokumentacija ni vključevala stroškov nujno potrebne prenove stavbe. Pregled dokumentacije je odprl tudi resna vprašanja o tem, katere pravice je država s tem poslom dejansko pridobila, so dodali na ministrstvu.

"Skrbno upravljanje javnih sredstev je temeljna obveznost vsakogar, ki mu je zaupano odločanje o njih. Ugotovitev, ki izhajajo iz dokumentacije o nakupu stavbe na Litijski 51, kot minister ne morem in ne smem prezreti. Naznanitev suma kaznivih dejanj je v takih okoliščinah dolžnost, ki jo nalaga zakon," je v sporočilu zapisal minister Mihael Zupančič.

Kot je dodal, morajo biti v duhu Skoka, s katerim so se zavezali ničelni toleranci do korupcije, enako brezkompromisni do negospodarnega ravnanja z javnim denarjem. "Od državljanov upravičeno pričakujemo spoštovanje pravil; nič manj odločno moramo terjati odgovornost od tistih, ki državo vodijo. Ta odgovornost ne preneha z odhodom s položaja. Zaupanje v pravno državo je mogoče graditi le na merilih, ki veljajo enako za vse. Nihče ne sme biti nedotakljiv, ne glede na funkcijo, ki jo opravlja ali jo je opravljal," je še poudaril Zupančič. Ministrstvo za pravosodje bo, kot zagotavljajo, pristojnim organom zagotovilo vso dokumentacijo, s katero razpolaga, in z njimi v celoti sodelovalo.

Švarc Pipanova po aferi odstopila

Afera je terjala tudi politične posledice. Ministrica Dominika Švarc Pipan je bila zaradi dragega nakupa neprimerne stavbe za potrebe sodstva na Litijski prisiljena odstopiti. Še prej je nakup odnesel s položaja generalnega sekretarja na ministrstvu Uroša Gojkoviča in državnega sekretarja Igorja Šoltesa. Zoper finančnega ministra Klemna Boštjančiča je bila vložena interpelacija, ki pa jo je z zagovorom v DZ prestal. Stranka SD, iz katere je prihajala Švarc Pipanova, je na izrednem kongresu izvolila novo vodstvo.

Preberi še Računsko sodišče zaključilo revizijo nakupa stavbe na Litijski
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
afera litijska dominika švarc pipan

Moja Slovenija: Preizkusite se v peki prekmurske gibanice

Šircelj zavrača očitke o pomanjkanju denarja, Lukić: 'Vlada ne priznava najnižjega sloja'

24ur.com Kripto po novem obdavčen? Ministrstvo predlaga 25-odstotni davek na dobiček
24ur.com Vlada potrdila 25-odstotno obdavčitev dobička od kriptosredstev
24ur.com Janša poravnal pravdne stroške tožilki in sodnikom
24ur.com Nekdanji minister Andrej Šircelj kršil pravila o nasprotju interesov
24ur.com 320.000 evrov za skupno stalno razstavo v Bloku 17
24ur.com KPK ugotovila sum kaznivega dejanja in primer Podgoršek predala tožilstvu
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI87

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
M_teoretik
14. 11. 2026 12.57
Zasluži si obtožbo, ampak le zato ker ni preverila, da so ji podtaknili. Lahko le upamo, da bodo tud podtikalci obsojeni!?
Odgovori
-1
0 1
Sixten Malmerfelt
14. 11. 2026 12.50
Ta zadeva bo na koncu na sodišču padla, ker je bila cena kvadratnega metra 1510 eura, kar je za Ljubljano relativno ugodno.
Odgovori
-2
1 3
ptuj.si
14. 11. 2026 12.51
Stavba za podreti za 150 eur/m2? Preveč. Pa še brez parkinga.
Odgovori
+2
3 1
ptuj.si
14. 11. 2026 12.47
Špagete je pojedla ze?
Odgovori
+7
8 1
Sixten Malmerfelt
14. 11. 2026 12.56
Špagete ti ješ na socijalki, drugače pa v keudru poli salamo in Pingota!
Odgovori
-1
0 1
Sixten Malmerfelt
14. 11. 2026 12.45
Kaj sedaj dela ta podtikalec? Predava na Katoliškem inštitutu, Fakulteti za pravo in ekonomijo. Drugače pa v.d. pomočnika direktorja Inštituta Jožef Štefan,.
Odgovori
-2
2 4
ŠeVednoPlešem
14. 11. 2026 12.45
Upam, da se v tej zgodbi razkrijejo vse povezave in da dobimo odgovore na vprašanja, ki še vedno visijo v zraku. Zame je posebej zanimiva vloga odvetnice Nine Zidar Klemenčič. Kolikšno plačilo je njena odvetniška družba dejansko prejela od Sebastjana Vežnaverja, za katere konkretne storitve in zakaj višina plačila še vedno ni jasno pojasnjena? Mediji so poročali o več kot milijonu evrov, njena pisarna pa trdi, da je šlo za plačilo večletnega dela na številnih zadevah, ne zgolj za posel na Litijski. Zanimiv je tudi širši kontekst: v svoji karieri je zastopala Janeza Janšo, Mateja Tonina, kardinala Franca Rodeta in številne druge vplivne posameznike, hkrati pa je njena pisarna delala za državna podjetja in ustanove, med drugim za Dars. To samo po sebi seveda ni dokaz nepravilnosti, je pa dovolj razlogov za vprašanja o vseh povezavah, poslovnih odnosih in morebitnih konfliktih interesov. Javnost ima pravico vedeti, kdo je sodeloval pri poslu, kdo je bil za kaj plačan in ali je bilo vse opravljeno pregledno. Pri takšnih poslih ne sme biti nedotakljivih imen ali neprijetnih vprašanj, ki bi ostala brez odgovorov.
Odgovori
+0
4 4
Fago
14. 11. 2026 12.41
No, no, sedanja ablast ima tudi še kar precej za pojasnit…
Odgovori
-5
2 7
ptuj.si
14. 11. 2026 12.52
Kaj?
Odgovori
+0
1 1
Sixten Malmerfelt
14. 11. 2026 12.54
Zagožnovih pol milijona evrov pri Patrii....., 140 listna koprivca!
Odgovori
0 0
windskiper
14. 11. 2026 12.40
to z dominiko je enako kot z banarjem...on prijavi 100kg najslabsega praska, nasi cariniki ob najdbi dozivijo orgazem, mimo pa odpelje tona cistega...enako je z litijsko, ukradli 3 miljoncke z vednostjo fajonke, sivilja pa pri projektih 30 miljinckov, pa sem verjetno veliko premal povedal
Odgovori
+2
3 1
biggbrader
14. 11. 2026 12.39
Pa saj ona se je kar sama ovadila,.. med malico.
Odgovori
+6
7 1
biggbrader
14. 11. 2026 12.35
Z Golobovomi ministri se dogaja isto kot z Orbanovimi.
Odgovori
+5
8 3
slohren
14. 11. 2026 12.35
Ja a ni Goloba postavo Janša na vlado, torej ne morš golobovi vladi vsega očitat, a n e
Odgovori
+1
5 4
Sixten Malmerfelt
14. 11. 2026 12.35
Kot prvo bi moral iti sedeti tisti Starček šef investicij na ministrstvu (podpredsednik SDS za izobraževanje) prikrita janšistična bomba za SD in Vežnovar! SD je res nasedel tej podtaknjeni investiciji!
Odgovori
+1
7 6
majsterinegasrat
14. 11. 2026 12.47
Ti že veš, trol. Vsi drugi so krivi.
Odgovori
+5
6 1
Pinokio
14. 11. 2026 12.34
Zanimivo, zdaj ko so se usedli na stolčke, vsi njihovi stari grehi korupcija, prodaja državne lastnine (orožje), pa so odpustljivi. 'nič manj odločno moramo terjati odgovornost od tistih, ki državo vodijo. Ta odgovornost ne preneha z odhodom s položaja. Zaupanje v pravno državo je mogoče graditi le na merilih, ki veljajo enako za vse.' Torej veljajo nepravilnosti za vso zgodovino samostojne Slovenije. Je še kdo potem primeren za vodenje države?
Odgovori
+2
4 2
Antifriz
14. 11. 2026 12.34
Eh, desna propaganda, predvolilna raca
Odgovori
-5
4 9
Teofil
14. 11. 2026 12.34
Golob ji je ščitil hrbet zato naj skupaj z Boštjančičem odgovarjata in povrneta nastalo škodo.
Odgovori
+13
15 2
zdravilozavse
14. 11. 2026 12.32
Ne glede na to kdo in iz katerih strank je bil vmešan so ministri in takratni PV odgovorni za izpeljavo sumljivega posla!Transparentni posli se ne sklepajo v času med božično novoletnimi prazniki,ministri z svojimi podpisi jamčijo za pravilnost sklenjenih pogodb in sklepov svojih podrejenih.To velja tako za min.za finance,min.za pravosodje ter okolje in prostor in tu izgovor,da min.samo prispeva svoj podpis odpade.Potrebno se je zavedati,da min.pred nastopom položaja zaprisežejo v DZ in potem za svoja dejanja prevzamejo odgovornost,če podpis ministra pomeni samo formalnost potem lahko začnemo ljudje podpisovati zastave pravice,kredite in ostale stvari brez kakršne koli odgovornosti saj je podpis samo formalnost🙆🙃 narobe svet.Za vse sumljive posle ministre,predsednike vlade in vse odgovorne postaviti pred sodišče in naj odgovarjajo ne glede na čas in barvo vlade ali stranke,tako se bo počasi a zagotovo naredilo red v državi,bojim pa se,da bo še prej potrebno narediti red na sodiščih.
Odgovori
+9
12 3
?rnogled
14. 11. 2026 12.32
Treba je ovadit tudi bivšega finančnega ministra, ki je odobril plačilo in pa njunega bivšega šefa, ki je to raboto podpiral in odobril. Nihče me ne bo prepričal, da ni bil potreben njegov žegen.
Odgovori
+4
7 3
biggbrader
14. 11. 2026 12.36
Na dopisni seji na Silvestrovo,...soprali Litijsko...
Odgovori
+0
2 2
Dusan Bucer
14. 11. 2026 12.27
Edino pravilno. Do sedaj so kaznovali samo branjevke na tržnici zaradi drobiža.
Odgovori
+11
12 1
MESE?AR
14. 11. 2026 12.38
Ja, za šopek peteršilja !
Odgovori
+1
2 1
Vselepo
14. 11. 2026 12.25
Da ni spet Jansa kriv da so kupli stavbo v casu Golobnjaka....
Odgovori
+10
15 5
Pajki
14. 11. 2026 12.23
Ne bom zadovoljen, dokler Jankovica ne stisnejo
Odgovori
+14
16 2
Žmavc
14. 11. 2026 12.25
Nikoli ne boš zadovoljen.
Odgovori
+1
6 5
progresivnidaveknastanovanja
14. 11. 2026 12.17
KONCNOOOOOO, vsaj 10 se jih mora vsedit za rešetke
Odgovori
+12
18 6
bibaleze
Portal
Sin jo je po zlomu kolka hotel poslati v dom za starejše: Z enim stavkom ga je utišala
Sladkorna bolezen pri otrocih: na katere prve znake naj bodo pozorni starši?
Sladkorna bolezen pri otrocih: na katere prve znake naj bodo pozorni starši?
Imate doma malega škorpijona? Največ boste dosegli z objemi
Imate doma malega škorpijona? Največ boste dosegli z objemi
Zato so lesene igrače odlične za otroke
Zato so lesene igrače odlične za otroke
zadovoljna
Portal
Spoznala je natakarja, nato kupila enosmerno vozovnico in odpotovala v Grčijo
Dnevni horoskop: Strelci iščejo nova doživetja, vodnarje čakajo preobrati
Dnevni horoskop: Strelci iščejo nova doživetja, vodnarje čakajo preobrati
To krilo vidimo na vsakem koraku
To krilo vidimo na vsakem koraku
Ljudje, ki dočakajo 100 let, imajo eno skupno navado
Ljudje, ki dočakajo 100 let, imajo eno skupno navado
vizita
Portal
Ketamin jo je skoraj ubil, starši pa so že načrtovali njen pogreb
Rod Stewart pri 81 letih razkril nenavadno navado, s katero se želi zaščititi pred okužbami
Rod Stewart pri 81 letih razkril nenavadno navado, s katero se želi zaščititi pred okužbami
Novo odkritje nakazuje, da se moška in ženska koža obnavljata povsem različno
Novo odkritje nakazuje, da se moška in ženska koža obnavljata povsem različno
Ali telo pozimi res potrebuje več kalorij? Odgovor vas bo morda presenetil
Ali telo pozimi res potrebuje več kalorij? Odgovor vas bo morda presenetil
cekin
Portal
Evropska država ima 70 milijard v zlatu. Kaj se zgodi v primeru krize
Od dedkovega poklica do treh poslov: Navdihujoča kulinarična zgodba
Od dedkovega poklica do treh poslov: Navdihujoča kulinarična zgodba
Poklicne pokojnine: kdo se lahko predčasno upokoji?
Poklicne pokojnine: kdo se lahko predčasno upokoji?
Pri 30 letih se je upokojil: delal po 18 ur na dan, nato začel kupovati zapuščena stanovanja
Pri 30 letih se je upokojil: delal po 18 ur na dan, nato začel kupovati zapuščena stanovanja
moskisvet
Portal
Celoletne pnevmatike namesto zimskih? Slovenska pravila so jasna
Vedno znova vas prizadene, nato pa se opraviči: zakaj še vedno verjamete?
Vedno znova vas prizadene, nato pa se opraviči: zakaj še vedno verjamete?
Šest ljudi je bilo umorjenih na odmaknjeni kmetiji: morilec je nato storil nekaj nepredstavljivega
Šest ljudi je bilo umorjenih na odmaknjeni kmetiji: morilec je nato storil nekaj nepredstavljivega
Tehnološki velikan na kolenih: je svet spoznal, kako zelo je odvisen od Microsofta?
Tehnološki velikan na kolenih: je svet spoznal, kako zelo je odvisen od Microsofta?
dominvrt
Portal
Hiša za skoraj 23 milijonov evrov ima vse: kino, razgled, bazen in bar kar v vodi
Te sukulente se ne bojijo zime: prenesejo tudi hud mraz in sneg
Te sukulente se ne bojijo zime: prenesejo tudi hud mraz in sneg
Potemnel srebrni pribor? S tem preprostim trikom mu povrnite prvotni sijaj
Potemnel srebrni pribor? S tem preprostim trikom mu povrnite prvotni sijaj
Zato je sosedov oleander lepši od vašega: večina naredi isto napako pred zimo
Zato je sosedov oleander lepši od vašega: večina naredi isto napako pred zimo
okusno
Portal
Večina pri zamrzovanju banan dela napako: Tako jih je bolje shraniti
Praznični recepti iz MasterChefa: Zdaj jih lahko pripravite tudi sami
Praznični recepti iz MasterChefa: Zdaj jih lahko pripravite tudi sami
Sladica, ki krade poglede: Čudovita rolada, ki jo je lažje pripraviti, kot si mislite
Sladica, ki krade poglede: Čudovita rolada, ki jo je lažje pripraviti, kot si mislite
So vam ostali mlinci? Iz njih pripravite nekaj zares okusnega
So vam ostali mlinci? Iz njih pripravite nekaj zares okusnega
voyo
Portal
Okus strasti
Brat
Brat
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Jaz sem Frenk
Jaz sem Frenk
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2083