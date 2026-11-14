Ministrstvo Švarc Pipanovo naznanilo zaradi sumov kaznivih dejanj

Po pisanju portala Info360 ministrstvo Dominiki Švarc Pipan očita, da je potrdila investicijske podlage za nakup in sklenila pogodbo brez ustrezno preverjenih celotnih stroškov in obsega pridobljenih pravic. V naznanilu po navedbah Info360 navajajo ugotovitve računskega sodišča o izpuščenih stroških nujne prenove, neizkazani ustrezni primerjavi celotnih stroškov ponudb, proračunskih nepravilnostih in odsotnosti predhodnega mnenja državnega odvetništva. Investicijski program vsebuje nedopolnjene dele, hkrati pa tudi izpolnjene izračune in pozitivne kazalnike. Združenje sodnih cenilcev in izvedencev za gradbeno stroko (Sicgras) je vrednost investicije za čas nakupa ocenilo na šest milijonov evrov ob predpostavki pravic do 85 parkirišč. Dopolnitev te ocene junija 2025 navaja pogojno vrednost 4,5 milijona evrov, kar je še vedno 3,2 milijona manj, kot je bila kupnina. Glede na navedbe iz naznanila je treba ugotoviti dejanski obseg kontrol in ministričino seznanjenost pred odločitvama, saj sam podpis, nenakup parcele ali poznejše cenitve ne dokazujejo naklepa. Morebitni naklep pri nevestnem ravnanju je odvisen od dokazane vednosti in zavestne privolitve v opustitev konkretnih dolžnosti ob dejanski možnosti ukrepanja, še poroča portal. Za zlorabo uradnega položaja predlagajo presojo direktnega naklepa glede ravnanja.

Stavba na Litijski 51 FOTO: Damjan Žibert

Odziv ministrstva

Kot so kasneje sporočili s pravosodnega ministrstva, so Dominiko Švarc Pipan suma storitve kaznivih dejanj nevestnega dela v službi, oškodovanja javnih sredstev ter zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic v zvezi z nakupom stavbe na Litijski, ki jo je država decembra 2023 kupila za 7,69 milijona evrov, naznanili v petek. Z naznanilom se je seznanilo tudi Specializirano državno tožilstvo. "Njegov namen je razjasniti odgovornost za sprejete odločitve in morebitno oškodovanje javnih sredstev," so pojasnili. Naznanilo po navedbah pravosodnega ministrstva temelji na pregledu dokumentacije o nakupu in na revizijskih poročilih. Računsko sodišče je med drugim opozorilo, da investicijska dokumentacija ni vključevala stroškov nujno potrebne prenove stavbe. Pregled dokumentacije je odprl tudi resna vprašanja o tem, katere pravice je država s tem poslom dejansko pridobila, so dodali na ministrstvu. "Skrbno upravljanje javnih sredstev je temeljna obveznost vsakogar, ki mu je zaupano odločanje o njih. Ugotovitev, ki izhajajo iz dokumentacije o nakupu stavbe na Litijski 51, kot minister ne morem in ne smem prezreti. Naznanitev suma kaznivih dejanj je v takih okoliščinah dolžnost, ki jo nalaga zakon," je v sporočilu zapisal minister Mihael Zupančič. Kot je dodal, morajo biti v duhu Skoka, s katerim so se zavezali ničelni toleranci do korupcije, enako brezkompromisni do negospodarnega ravnanja z javnim denarjem. "Od državljanov upravičeno pričakujemo spoštovanje pravil; nič manj odločno moramo terjati odgovornost od tistih, ki državo vodijo. Ta odgovornost ne preneha z odhodom s položaja. Zaupanje v pravno državo je mogoče graditi le na merilih, ki veljajo enako za vse. Nihče ne sme biti nedotakljiv, ne glede na funkcijo, ki jo opravlja ali jo je opravljal," je še poudaril Zupančič. Ministrstvo za pravosodje bo, kot zagotavljajo, pristojnim organom zagotovilo vso dokumentacijo, s katero razpolaga, in z njimi v celoti sodelovalo.

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