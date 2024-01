'Ministrstvo naj ljudem izda dokazila, da zaradi stavke niso dobili bolniške'

Številne poškodbe in hkrati vrhunec respiratornih obolenj. Zdravniki pa medtem s ponedeljkom zaostrujejo stavko. Stopnjevali jo bodo, dokler z vlado ne dosežejo dogovora. Manevrskega prostora do točke, ko bodo opravljali le še zakonsko predpisan minimum zmanjkuje, opozarjajo. Vse manj potrpljenja je tudi med pacienti. Ob odpovedih pregledov in operacij zdaj lahko ostanejo tudi brez bolniških napotitev. "To lahko resno vpliva na socialni status pacientov," opozarja zastopnik pacientovih pravic, ki ob zaostrovanju stavke pričakuje tudi odločnejšo vlogo inšpektorata.

Enotne, natančne statistike, kako močno je zdravniška stavka zarezala v delo zdravstvenih zavodov, slovenske bolnišnice še nimajo. Po zbranih podatkih Slovenske tiskovne agencije pa naj bi do petka v UKC Ljubljana odpadlo vsaj 600 storitev, v Brežiški bolnišnici 75, V Novem mestu so namerili do 45 odstotkov manj nenujnih posegov, na Jesenicah in Ptuju pa med 10 in 15 odstotki manj storitev kot običajno. Ostale bolnišnice natančnih informacij nimajo. Skoraj povsod pa beležijo povečan priliv na urgence. A glede na napovedi stavkajočih zdravnikov se bo stanje z novim tednom le še poslabšalo. "Stavko bomo še zaostrovali, vsak dan sproti. Kako bo to potekalo, je odvisno od vsakega posameznega zavoda," pravi predstavnica sindikata Fides Ana Lina Vodušek.

Ana Lina Vodušek FOTO: Bobo icon-expand

Direktorji bolnišnic in zavodov se bodo o procesu dela s stavkajočimi po večini dogovorili po ponedeljkovih stavkovnih zborih zdravnikov. Da razmere postajajo nevzdržne pa svari zastopnik pacientovih pravic Marjan Sušelj. "Početje nekaterega zdravstva je po mojem mnenju in reakcijah pacientov vse prej kot korektno in že meji na neetičnost," opozarja. Ob nedopustnem odpovedovanju posegov Sušelj obsoja tudi zavračanje bolniških napotitev, ki za paciente še zdaleč ne pomeni zgolj birokratskega ukrepa. "Če kdo zaradi stavke zdravnikov ostane brez službe, je to res nesprejemljivo," je jasen zagovornik.