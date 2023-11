Ministrstvo naj nemudoma skliče usklajevanja glede interventnega zakona

Na ministrstvu za zdravje so pripravili predlog zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstvenega varstva. Ministrstvo je deležnikom predlog poslalo prejšnji četrtek popoldne in jih prosilo za oddajo pripomb do petka, je razvidno iz dopisa, ki ga je neuradno pridobila STA.

Kot je za STA povedala predsednica sindikata zdravstva in socialnega varstva Irena Ilešič Čujovič, so omenjeni sindikati kljub kratkemu roku v petek na ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel vseeno naslovili odziv na predlagane rešitve, v vednost pa so ga posredovali tudi kabinetu predsednika vlade.

V dopisu so opozorili, da bi se morale tovrstne zakonske rešitve sprejemati v poglobljenem socialnem dialogi, v katerem lahko socialni partnerji obrazložijo svoje predloge in sooblikujejo predlog zakona. Ob tem so opozorili, da v tem primeru predlaganega interventnega zakona do socialnega dialoga sploh ni prišlo in ministrico pozvali, naj nemudoma skliče usklajevanja socialnih partnerjev, kjer bodo imeli možnost z ministrstvom in vlado doseči širši družbeni konsenz.