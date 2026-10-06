Ministrstvo napoveduje: vsi vrtci bodo brezplačni. Od kdaj?

Koliko stane vrtec? "Okoli 350 evrov." "Nekaj sto evrov." "180 evrov. Mi smo prišli s Finske, kjer je brezplačen." To so odgovori naključno vprašanih staršev. Ti danes za vrtec, odvisno od dohodkovnega razreda in občine, mesečno plačujejo od nekaj deset do več sto evrov.

In namen ukrepa? Razbremeniti družinske proračune in spodbujanje rodnosti. In kdaj bi torej lahko bil vrtec brezplačen za vse? "To je zelo odvisno od finančnega stanja države, zdaj smo pred sprejemanjem proračuna za leti 2027 in 2028, jaz upam, da bo začetek septembra 2028," odgovarja državna sekretarka na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino Mojca Škrinjar.

Ostaja pa ključno vprašanje, kdo bo poravnal razliko. "Del, ki ga nosijo starši, bo pokrila država. Ostalo ostane občinam," pravi Škrinjarjeva.

In kaj na to porečejo starši? "To je dobra ideja, lahko veliko pomeni." "Brezplačen vrtec bi bil res dobrodošel pri vseh, ne samo pri nas doma."

Da ideji niso nakljonjeni, po drugi strani pravijo v Skupnosti občin Slovenije. "Seveda pa ves čas vztrajamo, da ne sme izvedba tega projekta prinesti dodatnih finančnih posledic za občine," poudarja njihov predsednik Nejc Smole.

Opozarja tudi, da nekatere občine za predšolsko vzgojo namenijo tudi do petino proračuna. Ob uvedbi brezplačnih vrtcev pa pričakujejo še večji vpis otrok. "To za sabo potegne tudi dodatne investicije. Tukaj bo treba skupaj z državo najti nek način, kako bomo uspeli vse te investicije izvesti – vsaj tiste občine, ki bodo potrebovale dodatne prostore," razlaga Smole.

"Upam, da bomo imeli dovolj denarja za vse naše projekte, zlasti pa za ta brezplačni vrtec," medtem še pravi državna sekretarka.

Na ministrstvu napovedujejo, da bodo podrobnosti financiranja in zakonske rešitve pripravili v prihodnjih mesecih.