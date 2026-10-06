Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Ministrstvo napoveduje: vsi vrtci bodo brezplačni. Od kdaj?

Ljubljana, 06. 10. 2026 19.44 pred 19 minutami 2 min branja 4

Avtor:
Denis Malačič
Vrtec

Eden največjih mesečnih stroškov številnih staršev bi lahko postal preteklost. Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino napovedujejo postopno uvedbo brezplačnih javnih in zasebnih vrtcev. Kdaj naj bi torej starši nehali plačevati vrtec? In kdo bo namesto njih plačal račun? Občine opozarjajo, da novih finančnih bremen ne morejo prevzeti.

Koliko stane vrtec? "Okoli 350 evrov." "Nekaj sto evrov." "180 evrov. Mi smo prišli s Finske, kjer je brezplačen." To so odgovori naključno vprašanih staršev. Ti danes za vrtec, odvisno od dohodkovnega razreda in občine, mesečno plačujejo od nekaj deset do več sto evrov.

In namen ukrepa? Razbremeniti družinske proračune in spodbujanje rodnosti. In kdaj bi torej lahko bil vrtec brezplačen za vse? "To je zelo odvisno od finančnega stanja države, zdaj smo pred sprejemanjem proračuna za leti 2027 in 2028, jaz upam, da bo začetek septembra 2028," odgovarja državna sekretarka na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino Mojca Škrinjar.

Ostaja pa ključno vprašanje, kdo bo poravnal razliko. "Del, ki ga nosijo starši, bo pokrila država. Ostalo ostane občinam," pravi Škrinjarjeva.

In kaj na to porečejo starši? "To je dobra ideja, lahko veliko pomeni." "Brezplačen vrtec bi bil res dobrodošel pri vseh, ne samo pri nas doma."

Da ideji niso nakljonjeni, po drugi strani pravijo v Skupnosti občin Slovenije. "Seveda pa ves čas vztrajamo, da ne sme izvedba tega projekta prinesti dodatnih finančnih posledic za občine," poudarja njihov predsednik Nejc Smole.

Opozarja tudi, da nekatere občine za predšolsko vzgojo namenijo tudi do petino proračuna. Ob uvedbi brezplačnih vrtcev pa pričakujejo še večji vpis otrok. "To za sabo potegne tudi dodatne investicije. Tukaj bo treba skupaj z državo najti nek način, kako bomo uspeli vse te investicije izvesti – vsaj tiste občine, ki bodo potrebovale dodatne prostore," razlaga Smole.

"Upam, da bomo imeli dovolj denarja za vse naše projekte, zlasti pa za ta brezplačni vrtec," medtem še pravi državna sekretarka.

Na ministrstvu napovedujejo, da bodo podrobnosti financiranja in zakonske rešitve pripravili v prihodnjih mesecih.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
vrtci vrtec plačilo Skupnost občin Slovenije Ministrstvo za izobraževanje znanost in mladino

Kako lahko privarčujemo pri daljinskem ogrevanju?

'Poskrbeti moramo za bolj učinkovite in vitke institucije'

24ur.com Bodo brezplačna kosila za najšibkejše omogočena že z novim šolskim letom?
24ur.com Koliko bo starš povprečno plačeval za vrtec drugega otroka?
Bibaleze.si Starši pred težko izbiro: plačati položnice ali otroku kupiti vse za šolo?
24ur.com Do brezplačnega kosila prihodnje šolsko leto več otrok, čez štiri leta vsi
24ur.com Bo vrtec za drugega otroka plačljiv?
24ur.com 'Treba je najti pravo pot, da ne bomo nikogar oškodovali in nikomur dali potuhe'
24ur.com Akcije zbiranja se nadaljujejo: čas se meri v dnevih, ne mesecih
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bolfenk2
06. 10. 2026 20.02
Bravo vlada. Vrtec tako plačujejo samo delavci in podjetniki. Za lenuhe na socialni je že sedaj brezplačen.
Odgovori
+1
1 0
Jožajoža
06. 10. 2026 19.50
populisti spet obljubljajo nemogoče
Odgovori
-1
1 2
Sirhakel77
06. 10. 2026 20.01
A to si mislu 30.000 stanovanj pa to ?
Odgovori
+1
1 0
macolagobec
06. 10. 2026 20.03
Levuharjem pobrat državnobirokratske privilegije, pa bo dovolj denarja, pa še ostalo bo za kaj drugega. Simpel kt pasulj!
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Se spomnite dečka iz filma Čudo? Danes je star 19 let in videti je popolnoma drugače
Zakaj je pomembno, da otrok pozdravi? V ozadju je veliko več kot le bonton
Zakaj je pomembno, da otrok pozdravi? V ozadju je veliko več kot le bonton
Domen Valič razkril spol prihajajočega otroka
Domen Valič razkril spol prihajajočega otroka
Heidi Klum pokazala hčerko, ki jo le redko vidimo
Heidi Klum pokazala hčerko, ki jo le redko vidimo
zadovoljna
Portal
Umrl je zvezdnik legendarne serije, ki so jo oboževale tudi Slovenke
To je krilo, ki ga modne navdušenke nosijo namesto kavbojk
To je krilo, ki ga modne navdušenke nosijo namesto kavbojk
Pri 61 letih pokazala videz, o katerem danes govorijo vsi
Pri 61 letih pokazala videz, o katerem danes govorijo vsi
Zgodba iz leta 1977 še danes vzbuja srh
Zgodba iz leta 1977 še danes vzbuja srh
vizita
Portal
"Ne doživljam se kot bolno osebo. Sem zdrava ženska z multiplo sklerozo."
Njena družina je nenehno zbolevala za rakom, pri 33 letih je test sline pojasnil, zakaj
Njena družina je nenehno zbolevala za rakom, pri 33 letih je test sline pojasnil, zakaj
Pljučnica ni za vse enako nevarna: kdo ima večje tveganje za zaplete
Pljučnica ni za vse enako nevarna: kdo ima večje tveganje za zaplete
Vztrajen kašelj in izkašljevanje? Lahko gre za bronhiektazije
Vztrajen kašelj in izkašljevanje? Lahko gre za bronhiektazije
cekin
Portal
Zapuščeni pašniki so dobili novo vrednost: kmetje poročajo o skoku prihodkov
Mnogi upokojenci tega ne koristijo, čeprav jim pripada
Mnogi upokojenci tega ne koristijo, čeprav jim pripada
Preživeli so drugo svetovno vojno, zdaj pa množično zapirajo vrata
Preživeli so drugo svetovno vojno, zdaj pa množično zapirajo vrata
Plačate račun in sami odnesete hrano. Bi morali pustiti še napitnino?
Plačate račun in sami odnesete hrano. Bi morali pustiti še napitnino?
moskisvet
Portal
Komaj jih je skrila: 61-letna zvezdnica obrača glave
Ta napaka pri avtomobilu vas lahko stane več sto evrov
Ta napaka pri avtomobilu vas lahko stane več sto evrov
Skrivnost moških, ki imajo okoli hiše vedno vse pod nadzorom
Skrivnost moških, ki imajo okoli hiše vedno vse pod nadzorom
Zakaj vaš perfekcionizem zavira napredek pri delu in projektih
Zakaj vaš perfekcionizem zavira napredek pri delu in projektih
dominvrt
Portal
'To je Galga. Pri sedmih letih je prvič zares varna'
Polna okna smrdljivcev? Ta napaka jih v vaš dom privablja še hitreje
Polna okna smrdljivcev? Ta napaka jih v vaš dom privablja še hitreje
Posadite ga enkrat in več let boste imeli sveže zelenje pri roki
Posadite ga enkrat in več let boste imeli sveže zelenje pri roki
4 stvari, ki jih nikoli ne čistite s papirnatimi brisačami
4 stvari, ki jih nikoli ne čistite s papirnatimi brisačami
okusno
Portal
Sočen, dišeč in popoln za hladne dni: kolač, ki se prileže ob skodelici čaja
Vloženi jurčki: cenjena delikatesa, ki ji ni para
Vloženi jurčki: cenjena delikatesa, ki ji ni para
Brez besed do zmage: jed, ki je štiri tekmovalce popeljala med TOP 10
Brez besed do zmage: jed, ki je štiri tekmovalce popeljala med TOP 10
Hitro kosilo za začetek tedna: vse pripravite v eni ponvi
Hitro kosilo za začetek tedna: vse pripravite v eni ponvi
voyo
Portal
Poročna pogodba
O.J.: Ameriški zločin
O.J.: Ameriški zločin
Nasmeh
Nasmeh
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984