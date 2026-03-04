Naslovnica
Slovenija

Kaos na dubajskem letališču: na letalo tudi osebe brez poziva

Dubaj / Ljubljana, 04. 03. 2026 19.08 pred 59 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.S.
Letališče

Ko se je izvedelo, da bosta v Slovenijo iz Dubaja poleteli tudi dve letali družbe Flydubai, so na letališče poleg tistih, ki so prejeli poziv veleposlaništva, prišli tudi tisti, ki niso bili pozvani. Posledično je nastal kaos, na letalo pa naj bi se tako vkrcali tudi nekateri brez poziva, medtem ko so družine z otroki ostale na tleh, pripovedujejo potniki. Ministrstvo za zunanje zadeve medtem vse Slovence v Dubaju poziva, naj se ne odpravljajo na letališče, če nimajo zagotovljenega sedeža na letalu.

Kot je za 24ur.com povedal direktor turistične agencije Svet križarjenj Mladen Barukčić, njihovi potniki poročajo o kaosu na dubajskem letališču, od koder Slovenija danes organizira dva repatriacijska leta z družbo Flydubai.

Potniki so poziv za odhod na letališče prejeli danes popoldne po lokalnem času in se nemudoma odpravili tja. Informacije o letih v Ljubljano so se razširile med vse Slovence, tudi tiste, ki niso prejeli poziva.

Po besedah Barukčića njihovi potniki opozarjajo, da se ljudi na letala vkrcuje brez jasnega vrstnega reda in prioritetnih seznamov. Posledično so na prvem letalu, ki je že zapustilo Dubaj, prišli tudi posamezniki, ki niso prejeli poziva, medtem ko so nekatere družine z otroki ostale na tleh. Barukčić je izpostavil primer družine, ki se je morala ločiti: žena in otroci so se vkrcali na letalo, medtem ko je mož ostal na letališču.

Potniki prav tako pripovedujejo, da so na prvem letalu še ostali prazni sedeži, čeprav mnogi še čakajo na evakuacijo.

Letala FlyDubai
Letala FlyDubai
FOTO: Profimedia

'Ne hodite na letališče brez poziva'

Ministrstvo za zunanje zadeve je medtem vse Slovence, ki se nahajajo v Dubaju, pozvalo, naj se ne odpravljajo na letališče brez poziva veleposlaništva ali ministrstva oziroma dokler nimajo zagotovljenega vkrcanja na letalo.

"V Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije in na veleposlaništvih v regiji neutrudno delamo, da se boste lahko vsi slovenski državljani varno in v najkrajšem možnem času vrnili v Slovenijo. Zavedamo se, da so trenutne okoliščine za mnoge negotove in stresne, zato si prizadevamo, da bi vsakemu posamezniku zagotovili pravočasne informacije in podporo," so zapisali.

Kot so dodali, so začeli tudi s pozivom za državljane, ki se nahajajo v Katarju in Savdski Arabiji.

Vsi državljani, ki ste sporočili željo za odhod, boste pravočasno obveščeni, pravijo.

Interes za odhod iz ZAE lahko sporočite na e-naslov: odhod.mzez@gov.si.

Vsi državljani, ki se nahajate v Katarju ali v Savdski Arabiji in se želite vrniti v Slovenijo, na omenjeni elektronski naslov pošljite naslednje podatke: ime in priimek, datum rojstva, številko potnega lista in telefonsko številko.

Z vprašanji se lahko obrnete tudi na klicni center 114.

Vlada je na dopisni seji potrdila tudi spremembo sklepa v zvezi s pomočjo slovenskim državljanom, ki se nahajajo v državah, kjer so krizne razmere. Tako vladni sklep sedaj vsebuje razširjen seznam držav, iz katerih bo potekala vrnitev slovenskih državljanov in njihovih družinskih članov v domovino: Bahrajn, Jordanija, Katar, Kuvajt, Libanon, Oman, Savdska Arabija, Sirija, Izrael, Združenih arabskih emirati in Ciper.

dubaj letališče

