Kaos na dubajskem letališču: na letalo tudi osebe brez poziva

Kot je za 24ur.com povedal direktor turistične agencije Svet križarjenj Mladen Barukčić, njihovi potniki poročajo o kaosu na dubajskem letališču, od koder Slovenija danes organizira dva repatriacijska leta z družbo Flydubai.

Potniki so poziv za odhod na letališče prejeli danes popoldne po lokalnem času in se nemudoma odpravili tja. Informacije o letih v Ljubljano so se razširile med vse Slovence, tudi tiste, ki niso prejeli poziva.

Po besedah Barukčića njihovi potniki opozarjajo, da se ljudi na letala vkrcuje brez jasnega vrstnega reda in prioritetnih seznamov. Posledično so na prvem letalu, ki je že zapustilo Dubaj, prišli tudi posamezniki, ki niso prejeli poziva, medtem ko so nekatere družine z otroki ostale na tleh. Barukčić je izpostavil primer družine, ki se je morala ločiti: žena in otroci so se vkrcali na letalo, medtem ko je mož ostal na letališču.

Potniki prav tako pripovedujejo, da so na prvem letalu še ostali prazni sedeži, čeprav mnogi še čakajo na evakuacijo.