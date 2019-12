'Ministrstvo ne ovira dela komisije'

Kot so pojasnili, zavračajo očitke Knovsa, da bi ministrstvo oviralo delo komisije."To nikakor ne drži. Ministrstvo za notranje zadeve je in tudi v prihodnje bo sodelovalo s komisijo, vendar pa mora to sodelovanje temeljiti na zakonsko predpisanih pogojih oziroma v okviru pristojnosti, ki jih komisija ima," so sporočili.



Kot so še pojasnili, so na ministrstvu vabilo na sejo Knovsa k prvi točki dnevnega reda z naslovom Poročilo o izvedbi javnega naročila za izgradnjo infrastrukture in vzdrževanje digitalnega radijskega sistema državnih organov Republike Slovenije po standardu Tetra prejeli. "Dejstvo je, da za varnostne službe zakon izrecno določa področja, ki so v pristojnosti nadzora Knovs. Ker v postopku omenjenega javnega naročila niso bili odrejeni ali uporabljeni nadzorovani ukrepi po Zakonu o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb, niso bili izpolnjeni zakonski pogoji za obravnavo te točke v okviru Knovs. Zaradi teh okoliščin ne moremo sodelovati pri tej točki," so dodali.

Kot smo poročali včeraj, je Knovs na torkovi seji obravnaval izvedbo javnega naročila za izgradnjo infrastrukture in vzdrževanje digitalnega radijskega sistema državnih organov po standardu Tetra. Pri tem pa se je odprl spor glede pristojnosti med Knovsom in ministrstvom za notranje zadeve.