Nepravilnosti na nevrološki kliniki? Ministrstvo bo UKC Ljubljana pozvalo k nadzoru

Poročali smo o očitkih o psihičnem nasilju, poniževanju zaposlenih, strahu pred prijavljanjem nepravilnosti in domnevnem ogrožanju varnosti pacientov na nevrološki kliniki. V pismu, ki naj bi ga zapisala anonimna skupina zaposlenih v UKC Ljubljana, so našteti očitki o domnevnem psihičnem nasilju, ogrožanju varnosti pacientov, nedopustni kadrovski politiki in nepravilnostih pri letnem nagrajevanju na nevrološki kliniki. Dodali so, da je v zadnjih mesecih prišlo tudi do težav pri več oživljanjih pacientov, in navedli smrt pacientke, ki kljub zdravstvenemu stanju ni bila priključena na monitor in ni imela odrejenega poostrenega nadzora. Po njihovih navedbah je bilo vodstvo o tem seznanjeno, a niso prijavili internega odklona niti opozorilnega nevarnega dogodka.

Odziv ministrstva

Na ministrstvu za zdravje so nato od zaposlenega na nevrološki kliniki prejeli predlog za uvedbo izrednega upravnega nadzora. A ker v predlogu ni navedb o novih nepravilnostih, so ocenili, da je treba pri iskanju ustreznih rešitev upoštevati, da ima zavod novo vodstvo, "ki ima možnost in odgovornost, da z ustreznimi organizacijskimi in vodstvenimi ukrepi postopoma vzpostavi boljše medsebojne odnose, učinkovitejšo komunikacijo ter spodbudno delovno okolje na nevrološki kliniki", so sporočili za STA.

Nevrološka klinika - 2 FOTO: Aljoša Kravanja

Po navedbah ministrstva iz celotne korespondence izhaja, da so strokovne službe UKC Ljubljana seznanjene s problematiko, ki naj bi se dogajala med letoma 2014 do 2023, ter da so jo obravnavale v okviru svojih pristojnosti. V delu opustitve sporočanja varnostnih incidentov pa bodo UKC Ljubljana pozvali k izvedbi internega notranjega nadzora. Na anonimno pismo so se v torek odzvali tudi zaposleni na nevrološki kliniki UKC Ljubljana, odziv je podpisalo 108 zaposlenih na kliniki. "V predstavljenih očitkih se ne prepoznamo. Anonimne navedbe posameznikov niso glas zaposlenih nevrološke klinike. Mi svoje stališče izražamo javno, odkrito in z imenom ter priimkom ter jasno stojimo za svojim delom, sodelavci in ustanovo," so zapisali. "Delo klinike ocenjujemo kot dobro, strokovno in odgovorno. Imamo vzpostavljene procese za zagotavljanje kakovosti in varnosti pacientov ter si prizadevamo za njihovo nenehno izboljševanje. Posamezni dogodki, nezadovoljstva ali spori ne morejo predstavljati podobe celotnega kolektiva niti upravičevati njegove javne diskreditacije," so še zapisali. Z UKC Ljubljana pa so sporočili, da so bili z očitki seznanjeni iz medijev. Dodali so, da ne držijo navedbe iz anonimnega pisma, da je predstojnica enega izmed oddelkov oseba, za katero je sodišče s pravnomočno sodbo ugotovilo, da je izvajala mobing nad nekdanjo zaposleno. Zapisali so, da gre za dogajanje iz leta 2015, sodni spor je bil zaključen leta 2021, sodišče pa je odločalo o odškodninski odgovornosti UKC Ljubljana kot delodajalca zaradi trpinčenja na delovnem mestu, ne pa osebne odškodninske odgovornosti takratne predstojnice.