Ministrstvo policijskim sindikatom: nismo kršili sporazuma

V Policijskem sindikatu Slovenije in Sindikatu policistov Slovenije so se ostro odzvali na predlog novele zakona o organiziranosti in delu v Policiji, ki jo je vlada nedavno poslala v parlamentarno proceduro. Menijo namreč, da vsebuje več spornih in škodljivih rešitev, vladi očitajo tudi zavračanje dialoga pri usklajevanju novele in kršitev zaveze iz sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev iz leta 2021.

V Policijskem sindikatu Slovenije so zato v petek na vlado, DZ in ministrstvo za notranje zadeve naslovili zahtevo, da se postopek sprejemanja policijske novele nemudoma zaustavi in jih pozvali k vrnitvi za pogajalsko mizo.

Na ministrstvu so zavrnili očitke sindikatov o kršitvi predpisov glede socialnega partnerstva. Ministrstvo je predlog novele "usklajevalo v skladu z veljavnimi predpisi", so izpostavili v odgovoru STA. Prav tako so si v postopku priprave zakona ves čas prizadevali, da bi njegovo vsebino v največji možni meri uskladili s sindikatoma, zato po njihovem mnenju ni mogoče govoriti o kršitvi stavkovnega sporazuma ali predpisov glede socialnega partnerstva.

"Na sestankih z obema policijskima sindikatoma je bilo opravljeno usklajevanje in besedilo predloga tudi prilagojeno sprejetim dogovorom," so navedli. Dodajajo, da zahtevam sindikata ni bilo mogoče v celoti ugoditi, da pa so bila stališča v marsičem zbližana in besedilo prilagojeno. "Prav tako je bilo med pripravo predloga narejenih kar nekaj aktivnosti za uskladitev in zbližanje stališč ter upoštevanih tudi precej predlogov Policijskega sindikata Slovenije," so dodali.

Na predlog novele so se danes odzvali tudi v Sindikatu policistov Slovenije, kjer podpirajo protest drugega policijskega sindikata.