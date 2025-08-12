Ministrstvo policijskim sindikatom: nismo kršili sporazuma

V Policijskem sindikatu Slovenije in Sindikatu policistov Slovenije so se ostro odzvali na predlog novele zakona o organiziranosti in delu v Policiji, ki jo je vlada nedavno poslala v parlamentarno proceduro. Menijo namreč, da vsebuje več spornih in škodljivih rešitev, vladi očitajo tudi zavračanje dialoga pri usklajevanju novele in kršitev zaveze iz sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev iz leta 2021.
V Policijskem sindikatu Slovenije so zato v petek na vlado, DZ in ministrstvo za notranje zadeve naslovili zahtevo, da se postopek sprejemanja policijske novele nemudoma zaustavi in jih pozvali k vrnitvi za pogajalsko mizo.
Na ministrstvu so zavrnili očitke sindikatov o kršitvi predpisov glede socialnega partnerstva. Ministrstvo je predlog novele "usklajevalo v skladu z veljavnimi predpisi", so izpostavili v odgovoru STA. Prav tako so si v postopku priprave zakona ves čas prizadevali, da bi njegovo vsebino v največji možni meri uskladili s sindikatoma, zato po njihovem mnenju ni mogoče govoriti o kršitvi stavkovnega sporazuma ali predpisov glede socialnega partnerstva.
"Na sestankih z obema policijskima sindikatoma je bilo opravljeno usklajevanje in besedilo predloga tudi prilagojeno sprejetim dogovorom," so navedli. Dodajajo, da zahtevam sindikata ni bilo mogoče v celoti ugoditi, da pa so bila stališča v marsičem zbližana in besedilo prilagojeno. "Prav tako je bilo med pripravo predloga narejenih kar nekaj aktivnosti za uskladitev in zbližanje stališč ter upoštevanih tudi precej predlogov Policijskega sindikata Slovenije," so dodali.
Na predlog novele so se danes odzvali tudi v Sindikatu policistov Slovenije, kjer podpirajo protest drugega policijskega sindikata.
Po njihovi oceni predlog novele "ne izkazuje interesa" za izboljšanje organiziranosti in delu v Policiji, prav tako ne izboljšuje delovnih in drugih pogojev policistov. "Celo nasprotno. S spremembami se povzroča neenakopravno obravnavo zaposlenih policistov v primerjavi s preostalimi javnimi uslužbenci, posega se v prosti čas policistov in pri tem povzroča dodatno nezadovoljstvo med zaposlenimi policisti," so izpostavili v odgovoru za STA.
Prav tako novela po njihovi oceni ne rešuje težke kadrovske situacije na Policiji. Kot so opozorili, je odliv kadra v policijskih vrstah bistveno večji kot priliv, to pa podkrepili s podatkom, da se je število uslužbencev Policije v času od prvega januarja 2022 do 31. decembra 2024 zmanjšalo za 783. Do 31. decembra 2027 bo pogoje za upokojitev po navedbah sindikata izpolnjevalo okoli 900 uslužbencev.
"Na današnji dan imamo več kot tisoč uslužbencev, ki opravljajo delo z omejitvami, približno 200 naj bi jih bilo na dolgotrajnih bolniških dopustih, daljših od treh mesecev," so dodali.
S predlaganimi spremembami se po mnenju sindikata poslabšujejo tudi pogoji za prekinitev delovnega razmerja za policiste. Za sindikat pa je sporen tudi predlog, ki Generalni policijski upravi pripisuje nalogo prevoznika za potrebe helikopterske nujne medicinske pomoči, medbolnišnične helikopterske prevoze in helikopterske prevoze otrok v inkubatorjih z zrakoplovi Policije.
Menijo namreč, da bi dejavnost helikopterske nujne medicinske pomoči morala biti v pristojnosti ministrstva za zdravje, opozarjajo tudi na pomanjkanje pilotov.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.