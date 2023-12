Ministrstvo: Nizke cene same po sebi zagotovo niso nedovoljena ravnanja

Na kmetijskem ministrstvu poudarjajo, da niso zatrjevali, da je košarica najcenejših živil (15 osnovnih skupin živil) v kakršnem koli smislu vplivala na umiritev rasti inflacije pri hrani, ki jo je sicer zaznal Statistični urad Republike Slovenije. "Prav tako ni bilo nikoli rečeno, da je to namen košarice živil," pravijo. Glede "določenih zavajajočih informacij" o košarici živil so tako dodatno pripravili pojasnilo, ob tem pa so okrcali tudi nekdanjega varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano.

OGLAS

"Namen spremljanja cen 15 osnovnih skupin živil je zagotoviti, da se spremlja gibanje cen in ponudba pri osnovnih skupinah živil in zagotavlja ustrezna informacija najranljivejšim skupinam (o najcenejšem izdelku znotraj posamezne skupine pri posameznem trgovcu)," so poudarili na kmetijskem ministrstvu. Menijo, da je osnovni cilj košarice dosežen, saj omogoča omenjeni skupini prebivalstva koristne informacije in dostop do osnovnih živil po sprejemljivi oziroma najnižji ceni. Ob tem pa so dejali, da težko razumejo očitke, ki so se v zadnjem času pojavljali v javnosti. "Slednji na podlagi popolnoma razumljive tabele posplošujejo podatke in pišejo o splošnem gibanju cen hrane. Tabela povzema konkretne izdelke, katerih cena je v trgovinah preverljiva. Na podlagi naše strokovnosti in profesionalnosti si morebitnega prilagajanja podatkov ali napačne interpretacije ne bi privoščili," so dejali.

Košarica živil FOTO: Shutterstock icon-expand

Okrcali pa so tudi nekdanjega varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano Igorja Hrovatiča. Pravijo, da je njegova izjava o sumu nedovoljenih ravnanj zaskrbljujoča ter Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano narekuje preliminarna ravnanja. "Iz izjave bivšega varuha predpostavljamo, da gre za določeno nerazumevanje. Nizke cene same po sebi zagotovo niso nedovoljena ravnanja. Trgovci imajo svoje strategije, s katerimi določajo cene proizvodom in ministrstvo na to nima neposrednega vpliva. Bi pa pričakovali od nekdanjega varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano, da v času svojega delovanja izvede postopke za preveritev svojih navedb," so bili kritični. Poudarili so, da se projekt fizičnega spremljanja 15 osnovnih skupin živil namreč izvaja že od septembra 2022, ko je imel nekdanji varuh še vsa pooblastila, da izpelje vsebinske pogovore med trgovci in po potrebi vloži prijavo na Javno agencijo Republike Slovenije za varstvo konkurence (AVK).

Pridobljene informacije so širši javnosti razpoložljive na spletni strani www.primerjaj-cene.si.

Izpostaviti želijo, da so se v preteklosti odzvali tudi ob očitkih, da trgovci znižujejo cene zgolj v času izvedbe fizičnega popisa. V sodelovanju s Tržnim inšpektoratom so izvedli že dve nenapovedani inšpekcijski akciji, med katerima niso bile ugotovljene nepravilnosti. Ob opozorilu na morebitno kartelno dogovarjanje pa se bodo zdaj obrnili tudi na resorno ministrstvo in AVK s prošnjo, da preverijo te navedbe. Ob spremljanju cen 15 osnovnih skupin živil ministrstvo izvaja tudi fizični popis približno 500 izdelkov pri vseh šestih trgovcih. "Vse skupaj izvajamo transparentno in v smeri, da omogočimo dostop do kakovostnih in preverjenih informacij, ki so prebivalstvu v pomoč pri nakupu živil," so še zagotovili.