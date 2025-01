Davek na pse: Zaenkrat le zamisel za razpravo, ne zakonski predlog

S predlaganimi izhodišči za pripravo predloga sprememb in dopolnitev zakona o zaščiti živali želijo nadgraditi dve ključni področji: zapuščene živali in eksotične živali. Na področju zapuščenih živali si s preventivnimi ukrepi prizadevajo zmanjšati število živali, ki potrebujejo oskrbo v zavetiščih. Zato iščejo transparentne in vzdržne rešitve za financiranje zavetišč, pri čemer bo poseben poudarek na dolgotrajni oskrbi, ki bo prijazna do živali, zatrjujejo.

V izhodiščih se kot eden od možnih virov financiranja občin za oskrbo zapuščenih živali in potrebne infrastrukture predlaga tudi zamisel občinskega oziroma lokalnega prispevka za pse. Pri tem poudarjajo, da gre trenutno zgolj za zamisel za razpravo in ne za zakonski predlog. Morebitni prispevek bi občinam omogočil, da same sprejmejo akt, s katerim bi zagotovile dodatne vire za financiranje skrbi za zapuščene živali, za zagotavljanje in vzdrževanje infrastrukture za pse (pasji parki, koši za iztrebke ...) in za sofinanciranje izvajanja kastracij in sterilizacij. Končna odločitev o uvedbi tega prispevka bi bila izključno v pristojnosti posameznih občin, razlagajo.

Če občine s to možnostjo ne bodo soglašale – glede na odzive v medijih z njo ne soglašajo –, občinskega prispevka za pse v predlogu zakona, ki bo šel v javno obravnavo, ne bo. V javni obravnavi pričakujejo predloge javnosti in deležnikov glede vzdržnega financiranja oskrbe zapuščenih živali, saj je to odgovornost občin in zavetišč, ki so lokalna zadeva javnega pomena.