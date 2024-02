Ministrstvo o 'megavrtcu': Reorganizacija nima pravne podlage z zakonom

Sindikat za vzgojo in izobraževanje Sviz je pretekli teden šolskemu ministru Darju Feldi namenil javni poziv. Pozvali so ga, da se jasno opredeli o združevanju ljubljanskih javnih vrtcev, na kar pa Felda odgovarja, da se je ministrstvo vselej jasno, nedvoumno in dosledno odzvalo z mnenjem, da takšna reorganizacija nima pravne podlage v zakonodaji na področju vzgoje in izobraževanja.

Na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje so zagotovili, da so takoj po prejetju obvestila o reorganizaciji na MOL naslovili dopis, v katerem so opozorili na neskladje nameravane reorganizacije vrtcev z veljavno zakonodajo ter poudarili tudi ključna odprta vprašanja glede stališča mestne občine, da naj bi zavod spodbujal kakovost in krepil strokovno avtonomijo vrtca ter kakovostni program za otroke.

Ob tem na šolskem ministrstvu znova poudarjajo, da je predlagana združitev ljubljanskih vrtcev neskladna s 44. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki določa kriterije za ustanovitev javnih vrtcev kot samostojnih javnih zavodov. Sedmi odstavek člena sicer narekuje, da podrobnejše pogoje za ustanovitev javnega vrtca oziroma šole in za oblikovanje organizacijske enote določi minister.

Mestna občina Ljubljana (MOL) bi sedanjih 23 javnih vrtcev v občini s 1. januarjem prihodnje leto združila v en javni zavod.

"Minister je na podlagi navedenega zakonskega pooblastila podrobnejše pogoje za ustanovitev javnih vrtcev določil z Odredbo o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev. Niti odredba niti zakon pa ne predvidevata statusnega preoblikovanja že delujočih samostojnih javnih vrtcev, ki v celoti izpolnjujejo vse pogoje za delovanje v statusu javnega zavoda, v organizacijske enote novega/drugega javnega zavoda," so poudarili. 'S predlagano reorganizacijo posegajo v avtonomijo ravnateljev' Spomnili so tudi, da je prvotno besedilo zakona iz leta 1996 od ustanoviteljev vrtcev – občin – zahtevalo, da so javne vrtce preoblikovali v skladu s prvim odstavkom 44. člena zakona, ki je določal zgornje število oddelkov za delovanje vrtca kot javnega zavoda (30 oddelkov). Ob uveljavitvi nove šolske zakonodaje so sicer na območju MOL delovali posamezni vrtci, ki so imeli v svoji sestavi tudi do 100 oddelkov in več. MOL pa je nato vrtce preoblikovala in nastalo je 23 javnih zavodov.

"Ti so v praksi predstavljali zgled in potrditev, da vrtec, ki deluje z manjšim številom oddelkov, zagotavlja kakovostno izvajanje programa in potrjuje strokovno utemeljenost kazalnika o velikosti vrtca, ki ga je opredelila Bela knjiga kot enega izmed ključnih dejavnikov kakovosti javnih vrtcev v naši državi," dodajajo na ministrstvu, kjer ugotavljajo, da se s predlagano reorganizacijo posega v avtonomijo ravnateljev. Dodajajo, da se dvom v celovito premišljenost nameravane reorganizacije še poglablja, ker gradivo ne navaja, kako naj bi nov zavod spodbujal to kakovost, kako naj bi jo izboljšal, glede na katero metodologijo in katere kriterije ter kazalnike kakovosti oziroma glede na katero mednarodno priznano priporočilo o visokokakovostnih sistemih predšolske vzgoje je bila takšna reorganizacija javnih vrtcev oziroma oblikovanje tako velikega javnega zavoda prepoznana kot prava pot k višji kakovosti predšolske vzgoje.

"Za ministrstvo je edina sprejemljiva oblika povezovanja vrtcev optimizacija poslovanja posameznih spremljajočih dejavnosti: računovodstvo, pravno-kadrovske dejavnosti, organiziranje prehrane, vzdrževanje, čiščenje prostorov in podobno, za vse vrtce v t. i. skupnih službah, kot to že sedaj omogoča zakon," pravijo. Ocenjujejo namreč, da bi skupne službe, ki bi podpirale navedene spremljajoče dejavnosti za vse javne vrtce na območju MOL, izboljšale kakovost delovanja javnih vrtcev in posledično krepile tudi njihovo strokovno avtonomijo. Na ministrstvu zaskrbljeni že nad samo idejo, ki nima podlage v veljavni zakonodaji Skrb pa so izrazili tudi že nad samim pojavom predlogov in namer o reorganizaciji vrtcev, ki nimajo podlage v veljavni zakonodaji. "Z vidika zakonitega ravnanja, h kateremu so zavezani vsi nosilci oblasti, bi morali biti glede na spremenjene okoliščine najprej podani predlogi za spremembe posameznih zakonov, tako da bi se lahko proučile ustrezne rešitve, ki bi bile podprte s strani vseh deležnikov in še posebej s strani stroke, ko govorimo o vrtcih. Šele nato bi občine ustanoviteljice lahko predlagale morebitne organizacijske spremembe vrtcev," poudarjajo. Ministrstvo je Komisijo za pripravo Nacionalnega programe vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023–2033 že 15. januarja zaprosilo za strokovno mnenje o velikosti vrtca kot samostojnega javnega zavoda, ki vključuje spodnje in zgornje število oddelkov, ki zagotavlja ravnatelju strokovno avtonomijo za izvajanje tako poslovodnih kot tudi pedagoških nalog.