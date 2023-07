Ministrstvo o očitkih Fidesa: Plače zdravnikov so se letos zvišale že dvakrat

Fides je včeraj ocenil, da so zdravniki skupaj s pacienti in drugimi zaposlenimi v zdravstvu na brezplodnih pogajanjih z vlado izgubili dodatno leto za reševanje javnega zdravstva. Na tak način tudi ne nameravajo več sodelovati v pogajanjih o "fantomskih stebrih".

Na ministrstvu za javno upravo so se danes odzvali na Fidesove očitke. Spomnili so, da so se plače zaposlenih v zdravstvu, torej tudi zdravnikov, zvišale pred kratkim oz. letos že dvakrat: najprej januarja, nato še aprila, zdravnikom za od dva do pet plačnih razredov oz. za od osem do 20 odstotkov, ob čemer se njihove delovne obveznosti niso povečale.

Medtem pa sindikati zdravstva in socialnega varstva kljub obljubam in jasno postavljenim časovnicam do danes še niso prejeli celovitega vladnega predloga. Fides zato opozarja, da nereševanje slabih delovnih pogojev stopnjuje beg zdravnic in zdravnikov iz bolnišnic in zdravstvenih domov, kar skrbi tudi vse organizacije, združene v slovensko zdravniško društvo, ki vlado javno pozivajo k ohranitvi javnega zdravstva.

"Bistveno bolj ključen datum je pa 30. junij in ko in če seveda do tega datuma, ki je v vseh sporazumih, in tudi tak sporazum je sedaj predlagan s sindikati, vlada ne opravi svoje naloge, potem moramo mi prevzeti politično odgovornost," je marca dejal minister Bešič Loredan.

"Pregled podatkov za obdobje od oktobra 2021, ko so vlada in sindikati sklenili sporazum o (med drugim) uskladitvi osnovnih plač za 4,5 odstotka, pa do aprila letos kaže, da so se plače zdravnikov in zobozdravnikov v povprečju zvišale za 4,46 plačnega razreda oziroma za 17,84 odstotka, kar na letni ravni pomeni 80,8 milijona evrov," so zapisali.

Ob tem so izrazili upanje, da bo sindikat še naprej sodeloval v dialogu o oblikovanju zdravstveno-socialnega plačnega stebra. Poudarili so tudi, da vladna stran kljub večkratnim pozivom ni prejela približevalnega predloga Fidesa, saj sindikat vztraja pri svojem izhodiščnem predlogu, ki predvideva zvišanje izhodiščnih plač zdravnikov in zobozdravnikov za od 21,6 do 122 odstotkov glede na trenutno veljavne uvrstitve. Ocenjena vrednost predloga sindikata FIDES je približno 400 milijonov evrov.