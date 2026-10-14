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Ministrstvo o RTV prispevku: Poskušali bomo upoštevati želje vseh

Ljubljana, 14. 10. 2026 17.51 pred 23 minutami 2 min branja 6

Avtor:
A.K. STA
RTV Slovenija

Na ministrstvu za kulturo v izidu glasovanja o ukinitvi obveznega rtv-prispevka vidijo "izredno polariziranost slovenskega volilnega telesa". Napovedujejo, da bodo poskušali upoštevati želje vseh volivk in volivcev.

Po tesnem izidu referendumskega glasovanja o ukinitvi obveznega rtv-prispevka, ki po trenutnih še delnih neuradnih izidih kaže v prid nasprotnikom ukinitve, v ministrstvu za kulturo še niso razkrili, na kakšen način bodo uveljavili voljo volivcev. Tudi podrobnosti o možnosti prostovoljnega plačevanja rtv-prispevka, ki so jo omenili v SDS, še niso znane.

Na ministrstvu za kulturo v izidu glasovanja o tem vprašanju vidijo "izredno polariziranost slovenskega volilnega telesa". To je po njihovem mnenju zlasti vprašanje za vodstvo Radiotelevizije Slovenija (RTVS), zlasti ob primerjavah z izidi preteklih referendumov, povezanih z RTVS. "Opazno je, da vodstvo izgublja zaupanje volivk in volivcev in da mu podpora izrazito pada," ocenjujejo na pristojnem resorju pod vodstvom ministrice Ignacije Fridl Jarc.

RTV Slovenija
RTV Slovenija
FOTO: Bobo

Glede na izide referenduma menijo, da pol volilnega telesa sporoča, da RTVS ne opravlja nalog javne službe, kot to pričakujejo volivci, kot tudi, da želijo imeti nadzor nad porabo sredstev. "Zagotovo je dolžnost vlade, ki spoštuje referendum kot eno najbolj demokratičnih oblik javnega izražanja menja, da bomo poskušali upoštevati želje vseh volivk in volivcev," so zagotovili na ministrstvu.

Na nedeljskem posvetovalnem referendumu so se sicer volivci prvič izrekali o tem, ali so za ukinitev obveznega plačevanja rtv-prispevka.

V opoziciji, ki je že v torek izrazila nasprotovanje ideji o prostovoljnem rtv-prispevku, so danes znova ocenili, da gre za "zamegljevanje referendumskega poraza". Opozarjajo, da vsi državljani plačujejo za marsikatero od storitev, ki jih ne koristijo vsi. Če bi torej takšno idejo, kot jo vladajoči omenjajo za rtv-prispevek, prenesli tudi na druge sisteme in institucije, bi to vodilo v razgradnjo celotnega sistema države, opozarjajo.

Ob to se je danes obregnil tudi vodja poslancev Svobode Borut Sajovic. "Ne vem, ali so jim kakšne tuje obveščevalne službe prišepnile, kako je vsakdo od nas glasoval o rtv-prispevku, kdo od nas bo dobil položnico za prostovoljno plačilo in kdo ne," je komentiral.

Predsedniku vlade pa pri tem ponuja tudi "preprost predlog". "Obljubil je, da bo njegov cilj, da bo dizel po en evro. Torej naj bo za tiste, ki smo bili proti, dizel en evro, za njegove privržence pa je lahko tudi tri evre, če jih plačujejo prostovoljno," je karikiral.

Poslanka Levice Nataša Sukič pa je idejo prostovoljnega prispevka označila za neverjetno inovacijo aktualnega premierja.

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CorbaMorba
14. 10. 2026 18.16
Ali bo tvoj vnuk še pel slovenske pesmi?
Odgovori
+1
1 0
wsharky
14. 10. 2026 18.16
rezultat referenduma je jasen, večina, čeprav majhna je glasovala da se rtv prispevek NE ukine, ne vem kaj sedaj mutijo ti esdeesofci - odločitev volivcev je potrebno spoštovat in pika.
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+2
2 0
smiley88
14. 10. 2026 18.18
Res je…tudi če bi bil le en glas proti več jot za zadeva pade…tako deluje demokracija…🤨
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0 0
Roadkill
14. 10. 2026 18.19
Tudi če je pol pol je to še vedno zadosten razlog da se tega ne spreminja, če bi bili normalni seveda pa niso.
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0 0
Roadkill
14. 10. 2026 18.14
Kakšne želje vseh? to je norčevanje. Referendum ima lahko samo 1 rezultat
Odgovori
+1
1 0
ArkaMast
14. 10. 2026 18.04
SDS stranka naj pokrije tistim, ki bi gledali, plačali pa ne.
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+0
1 1
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