Ministrstvo o RTV prispevku: Poskušali bomo upoštevati želje vseh

Na ministrstvu za kulturo v izidu glasovanja o tem vprašanju vidijo "izredno polariziranost slovenskega volilnega telesa" . To je po njihovem mnenju zlasti vprašanje za vodstvo Radiotelevizije Slovenija (RTVS), zlasti ob primerjavah z izidi preteklih referendumov, povezanih z RTVS. "Opazno je, da vodstvo izgublja zaupanje volivk in volivcev in da mu podpora izrazito pada," ocenjujejo na pristojnem resorju pod vodstvom ministrice Ignacije Fridl Jarc.

Po tesnem izidu referendumskega glasovanja o ukinitvi obveznega rtv-prispevka, ki po trenutnih še delnih neuradnih izidih kaže v prid nasprotnikom ukinitve, v ministrstvu za kulturo še niso razkrili, na kakšen način bodo uveljavili voljo volivcev. Tudi podrobnosti o možnosti prostovoljnega plačevanja rtv-prispevka, ki so jo omenili v SDS, še niso znane.

Glede na izide referenduma menijo, da pol volilnega telesa sporoča, da RTVS ne opravlja nalog javne službe, kot to pričakujejo volivci, kot tudi, da želijo imeti nadzor nad porabo sredstev. "Zagotovo je dolžnost vlade, ki spoštuje referendum kot eno najbolj demokratičnih oblik javnega izražanja menja, da bomo poskušali upoštevati želje vseh volivk in volivcev," so zagotovili na ministrstvu.

Na nedeljskem posvetovalnem referendumu so se sicer volivci prvič izrekali o tem, ali so za ukinitev obveznega plačevanja rtv-prispevka.

V opoziciji, ki je že v torek izrazila nasprotovanje ideji o prostovoljnem rtv-prispevku, so danes znova ocenili, da gre za "zamegljevanje referendumskega poraza". Opozarjajo, da vsi državljani plačujejo za marsikatero od storitev, ki jih ne koristijo vsi. Če bi torej takšno idejo, kot jo vladajoči omenjajo za rtv-prispevek, prenesli tudi na druge sisteme in institucije, bi to vodilo v razgradnjo celotnega sistema države, opozarjajo.

Ob to se je danes obregnil tudi vodja poslancev Svobode Borut Sajovic. "Ne vem, ali so jim kakšne tuje obveščevalne službe prišepnile, kako je vsakdo od nas glasoval o rtv-prispevku, kdo od nas bo dobil položnico za prostovoljno plačilo in kdo ne," je komentiral.

Predsedniku vlade pa pri tem ponuja tudi "preprost predlog". "Obljubil je, da bo njegov cilj, da bo dizel po en evro. Torej naj bo za tiste, ki smo bili proti, dizel en evro, za njegove privržence pa je lahko tudi tri evre, če jih plačujejo prostovoljno," je karikiral.

Poslanka Levice Nataša Sukič pa je idejo prostovoljnega prispevka označila za neverjetno inovacijo aktualnega premierja.