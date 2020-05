Ministrstvo občinam doslej izplačalo šest milijonov evrov povračil za vrtce

Po razglasitvi epidemije so se namreč 16. marca zaprle vse vzgojno-izobraževalne ustanove, zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covida-19 in omilitev njenih posledic iz začetka aprila pa je določil, da se javnih storitev, ki se v času epidemije ne izvajajo, uporabnikom ne zaračunava. Tako tudi starši za vrtce, ki v tem času niso delovali, niso plačevali.

Obenem je interventni zakon predvidel, da se državnim organom, organom samoupravnih lokalnih skupnosti in posrednim uporabnikom proračunov, ki med epidemijo ne izvajajo javnih storitev, krijejo stroški tekočega delovanja iz državnega proračuna.

Občine so tako za svoje vrtce pripravile zahtevke za povračilo izpada prihodkov in jih posredovale ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Z ministrstva pa so pred približno mesecem dni napovedali, da bodo denar za marec in april občinam izplačali 29. maja, občine pa bodo sredstva nakazale vrtcem, kolikor jih že niso vnaprej zaradi reševanja likvidnostnih težav.

Kot so na ministrstvu pojasnili za STA, so do zdaj za ta namen že izplačali šest milijonov evrov, na podlagi zahtevkov občin pa bodo še 2,5 milijona evrov izplačali najpozneje do 5. junija.

Vrtci so bili sicer tudi v maju zaprti še dva tedna. Prav tako pa so starši tudi po odprtju vrtcev 18. maja ostali opravičeni do plačila oskrbnine za tiste otroke, ki jih še niso vključili v vrtec. Ta oprostitev plačila bo po zdaj veljavnih določbah veljala še do 30. junija.