Cilj ministrstva: 5000 javnih najemnih stanovanj do konca mandata

Po Ploštajnerjevih besedah je v koaliciji dogovor, da se bo v primeru večjega povpraševanja, torej da bodo skladi želeli zgraditi več projektov, zagotovilo dodatne vire. Poleg tega je v triletnem obdobju iz načrta za okrevanje in odpornost predvidenih skupno okoli 60 milijonov evrov za 34 projektov s skupno 1036 stanovanj, ki jih gradijo oz. jih bodo začeli graditi SSRS, lokalni skladi in občine.

Iz državnega proračuna je v letih 2023, 2024 in 2025 predvidenih po 25,5 milijona evrov za dokapitalizacijo Stanovanjskega sklada RS (SSRS). Od tega bo po 10 milijonov evrov letno namenjeno lastnim projektom SSRS, po 15 milijonov evrov pa za program, po katerem republiški sklad nudi ugodne kredite občinam in lokalnim stanovanjskim skladom.

Prenova stanovanjskega zakona: kaj se obeta?

Še prej je za leto 2024 predvidena prenova stanovanjskega zakona. Pri tem želijo med drugim prenoviti sistem neprofitne najemnine, saj da se sedanji pri novejših stanovanjih še obnese, pri starejših pa da je neprimeren, saj ne omogoča vzdrževanja teh stanovanj, ki so za občine oz. lokalne sklade tako breme. Spremenili bi tudi možnosti glede prilagajanja razpisov za oddajo stanovanj glede na ciljne skupine.

Skušali naj bi tudi urediti tržni najem, med drugim z ažurnim evidentiranjem najemnih poslov in povečanjem varnosti najemnih razmerij z določitvijo minimalne dolžine najemne pogodbe, denimo tri leta. Glede morebitnih sprememb obdavčitve prihodkov od oddajanja stanovanja v najem, ki je v pristojnosti ministrstva za finance, ministrstvo, pristojno za stanovanjsko politiko, predlaga razmislek v smeri določitve različnih davčnih stopenj glede na trajanje najemne pogodbe.

Po mnenju ministrstva bi bilo treba urediti tudi kratkoročno oddajanje, ki je sicer v pristojnosti gospodarskega ministrstva. Ministrstvo za solidarno prihodnost meni, da bi ga bilo smiselno omejiti tako časovno (npr. na skupno 30 dni na leto, in to za stanovanja, v katerih imajo lastniki prijavljeno prebivališče) in morda tudi lokacijsko. Tisti, ki bi želeli stanovanje oddajati za dlje časa, pa bi morali odpreti dejavnost in tudi spremeniti namembnost stanovanja.

Avgustovske poplave na sredstva ministrstva niso vplivale

Avgustovska ujma na sredstva ministrstva, predvidena za stanovanja, ni vplivala. So pa v okviru interventnega zakona in njegove novele zagotovili tri dodatne mehanizme za ljudi, ki so izgubili streho nad glavo: dostop do subvencije tržne najemnine, možnost izredne dodelitve neprofitnega stanovanja (kar je doslej izkoristilo 36 gospodinjstev) ter pavšalno kritje stroškov tistih, ki bivajo na drugem naslovu, npr. pri sorodnikih in prijateljih.

Osnutek zakona o obnovi predvideva, da bi lahko občine na območjih, ki so jih prizadele poplave in plazovi, v obdobju pet let za namen gradnje in obnove neprofitnih najemnih stanovanj v last SSRS brezplačno odsvojile dele stavb in zemljišča ne glede na njihovo namensko in dejansko rabo.

Kot je glede tega dejal Ploštajner, so se javna stanovanja izkazala kot pomemben del odpornosti. "Mreža javnih stanovanj se je izkazala zelo pomembna za naslavljanje teh stisk (po ujmi) - ljudje, ki so izgubili dom, so lahko dobili neprofitno stanovanje ... Z možnostjo brezplačne odsvojitve zemljišč bi okrepili sodelovanje med občinami in državnim stanovanjskim skladom ter verjetno omogočili realizacijo kakšnega dodatnega projekta," je povedal.