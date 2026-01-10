Naslovnica
Slovenija

Fokus na domačem: Ministrstvo obljublja zaščito slovenskega kmeta

Ljubljana, 10. 01. 2026 12.26 pred 1 uro 3 min branja 19

Avtor:
STA L.M.
Kmetje na protest v Bruselj

Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se zavedajo skrbi kmetov zaradi trgovinskega sporazuma med EU in južnoameriškim trgovinskim blokom Mercosur. Njegovo izvajanje bodo zato, kot napovedujejo, pozorno spremljali ter ob tveganjih za slovensko kmetijstvo zahtevali ukrepanje in uporabili vse razpoložljive zaščitne mehanizme.

Tako so se na kmetijskem ministrstvu odzvali na poziv Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, da vlada predstavi in uskladi ukrepe za zaščito slovenskega kmeta v okviru sporazuma med EU in Mercosurjem. Podpis sporazuma so v petek odobrile članice EU, predvidoma prihodnji teden naj bi sledil podpis.

Kot menijo na ministrstvu, veliko večji in neposrednejši izziv za kmete in potrošnike v Sloveniji kot Mercosur ostaja rast cen hrane. "Naš fokus mora biti jasen: več slovenske hrane, več zaupanja in več sodelovanja vseh deležnikov," so zapisali za STA ter pozvali k iskanju rešitev in h gradnji zaupanja.

Zagotovili so, da si vlada ves čas sistematično prizadeva za krepitev lokalnih in regionalnih prehranskih verig ter za večji delež slovenske hrane v javnih zavodih. "To je ključni ukrep za večjo prehransko varnost, stabilnejše dohodke kmetov in predvsem za povrnitev zaupanja potrošnikov v slovensko hrano," so prepričani.

Ljubljanska tržnica
Ljubljanska tržnica
FOTO: Shutterstock

"Dejstvo je, da je slovenski potrošnik v zadnjih letih del zaupanja v slovensko hrano izgubil. To zaupanje lahko povrnemo le skupaj - s transparentnostjo, kakovostjo, sledljivostjo in jasnimi dogovori v celotni verigi. Odgovornost za to nosimo vsi: kmetje, živilska industrija, trgovina, javni zavodi, potrošniki - in tudi kmetijske organizacije, ki se svojemu delu odgovornosti pri tem ne morejo izogibati," so navedli na ministrstvu.

Kot so še dodali, je ministrstvo z zbornico v rednem in kontinuiranem dialogu, zato "pozivi k urgentnim sestankom ne spreminjajo ustaljenega načina dela in usklajevanja".

Kmetijsko ministrstvo je sicer spomnilo, da so pri pogajanju o sporazumu z Mercosurjem ves čas vztrajali, da kmetijstvo ne sme nositi bremena drugih interesov in da mora biti zaščiteno z jasnimi varovalkami.

Preberi še EU po 25 letih odobrila trgovinski sporazum z Mercosurjem

Med ključnimi elementi sporazuma so trajno omejene tarifne kvote za občutljive proizvode, kot je govedina. Kvota znaša 99.000 ton, kar je le 1,6 odstotka proizvodnje EU, uvaja pa se postopno, kar omogoča prilagajanje trga, so pojasnili.

Kot ključni element izpostavlja zaščitni mehanizem, ki Evropski komisiji omogoča hitro ukrepanje ob tržnih motnjah, vključno z začasnim ukinjanjem preferencialov. Aktivacija ukrepov je možna v največ 21 dneh.

Med varovalkami je tudi finančna varnostna mreža v višini do 900 milijonov evrov letno, namenjena stabilizaciji trga in zaščiti dohodkov kmetov ob večjih pretresih.

Mercosur
Mercosur
FOTO: Shutterstock

Sporazum po navedbah ministrstva ne spreminja sanitarnih in fitosanitarnih pravil EU. Uvoženi proizvodi morajo izpolnjevati enake standarde varne hrane, zdravja rastlin in dobrega počutja živali kot proizvodi iz EU. Evropska komisija bo okrepila nadzor, vključno z več revizijami v tretjih državah in strožjim nadzorom na mejnih točkah. Poleg tega se pripravljajo ukrepi za znižanje dovoljenih ostankov nevarnih pesticidov na nič.

Vizija EU za kmetijstvo se odziva na zahteve kmetov po večji usklajenosti standardov za uvožene proizvode, da evropski kmetje ne bi bili v slabšem položaju. Dodatno zaščito prinaša uredba EU o preprečevanju krčenja gozdov, ki bo veljala tudi za proizvode iz držav Mercosur, poudarjajo na ministrstvu.

Sporazum po navedbah kmetijskega ministrstva odpira tudi izvozne priložnosti, saj se bodo visoke carine, na primer pri vinu (okoli 27 odstotkov), postopno zniževale, hkrati pa se krepi zaščita geografskih označb.

Mercosur kmetijstvo EU trgovinski sporazum slovenska hrana

KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mad max
10. 01. 2026 13.37
Eu je žrtvovala lastno kmetijstvo v zameno za izvoz industrije in sedaj nam ti domači kekci obljubljajo zaščito....Pa kdo vam še verjame?
Odgovori
0 0
robinhud
10. 01. 2026 13.26
slovenskega kmeta bi moral zaščitit že orgličar leta 91 in vsi njegovi nasledniki ampak post socialistično obdobje je zahtevalo samo dobiček dobiček in še enkrat dobiček ne glede na ceno katero plačujejo kmetje in delavci! !zdaj ko je šlo 90% kmetij k vragu bi pa ščitili !koga ? saj več kot 70 % kmetijskih dobrin se uvaža!
Odgovori
+1
1 0
JApajaDAja
10. 01. 2026 13.23
za zaščito slo kmeta so v "imenu" slo kmeta podpisali uvoz hrane iz in od bogsigavediodkod in kaj vse....
Odgovori
+1
1 0
Skinwalker
10. 01. 2026 13.20
Ostalo bo pri Obljubljanju
Odgovori
+3
3 0
Skinwalker
10. 01. 2026 13.20
Lepo ste napisali OBLJUBLJA.. OSTALO BO PRI OBLIKOVANJU..
Odgovori
+3
3 0
branko-r
10. 01. 2026 13.12
kmetje tej vladi ne smete verjeti nič to je ts vlada že večkrat pokazala
Odgovori
+4
4 0
Diabloss
10. 01. 2026 13.09
poslanci sds in nsi so v eu parlamentu gladovali ZA zdaj so pa proti
Odgovori
+0
1 1
Smuuki
10. 01. 2026 13.07
Zaščito za slovenskega kmeta od leve vlade? Z novimi omejitvami levih nvo jev, z višjimi davki, s živalsko policijo? Zaščita levakov je za zaščitenega pogubna
Odgovori
+2
5 3
luksi123
10. 01. 2026 13.06
Dejstvo pa ostaja, da Slovenija ni bila proti podpisu, tako kot nekatere vidnejše predstavnice EU.
Odgovori
+3
3 0
Stojadina-sportiva
10. 01. 2026 12.46
Kimavčkom je za verjet ja...
Odgovori
+7
7 0
Perivnik
10. 01. 2026 12.39
Ma, da ne bi kdo nasedel tej vladi. Ne kmetje in ne potrošniki. "Še pomnite tovariši" kaj vse je Golob obljubljal pred 22.4.2022?? Kaj od tega je izpolnil? NIČ!
Odgovori
+6
9 3
Muca ne grize
10. 01. 2026 12.44
Seveda se spomnim .
Odgovori
+2
3 1
Srebrnl breg
10. 01. 2026 12.45
Res je to Golob obljubljal.
Odgovori
+2
3 1
Wolfman
10. 01. 2026 12.38
Verjetno bodo še kmete povabili na kosilo!
Odgovori
+4
4 0
Wolfman
10. 01. 2026 12.37
Kaj so vse obljubil Novo meščanom vsi glavni politiki. Morilec je zunaj, vsi pa smo se žnašli v istem loncu!
Odgovori
+11
11 0
Dragica Cegler
10. 01. 2026 12.31
Ja,seveda.
Odgovori
+8
8 0
