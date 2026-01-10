Fokus na domačem: Ministrstvo obljublja zaščito slovenskega kmeta

Tako so se na kmetijskem ministrstvu odzvali na poziv Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, da vlada predstavi in uskladi ukrepe za zaščito slovenskega kmeta v okviru sporazuma med EU in Mercosurjem. Podpis sporazuma so v petek odobrile članice EU, predvidoma prihodnji teden naj bi sledil podpis. Kot menijo na ministrstvu, veliko večji in neposrednejši izziv za kmete in potrošnike v Sloveniji kot Mercosur ostaja rast cen hrane. "Naš fokus mora biti jasen: več slovenske hrane, več zaupanja in več sodelovanja vseh deležnikov," so zapisali za STA ter pozvali k iskanju rešitev in h gradnji zaupanja. Zagotovili so, da si vlada ves čas sistematično prizadeva za krepitev lokalnih in regionalnih prehranskih verig ter za večji delež slovenske hrane v javnih zavodih. "To je ključni ukrep za večjo prehransko varnost, stabilnejše dohodke kmetov in predvsem za povrnitev zaupanja potrošnikov v slovensko hrano," so prepričani.

Ljubljanska tržnica FOTO: Shutterstock

"Dejstvo je, da je slovenski potrošnik v zadnjih letih del zaupanja v slovensko hrano izgubil. To zaupanje lahko povrnemo le skupaj - s transparentnostjo, kakovostjo, sledljivostjo in jasnimi dogovori v celotni verigi. Odgovornost za to nosimo vsi: kmetje, živilska industrija, trgovina, javni zavodi, potrošniki - in tudi kmetijske organizacije, ki se svojemu delu odgovornosti pri tem ne morejo izogibati," so navedli na ministrstvu. Kot so še dodali, je ministrstvo z zbornico v rednem in kontinuiranem dialogu, zato "pozivi k urgentnim sestankom ne spreminjajo ustaljenega načina dela in usklajevanja". Kmetijsko ministrstvo je sicer spomnilo, da so pri pogajanju o sporazumu z Mercosurjem ves čas vztrajali, da kmetijstvo ne sme nositi bremena drugih interesov in da mora biti zaščiteno z jasnimi varovalkami.

Med ključnimi elementi sporazuma so trajno omejene tarifne kvote za občutljive proizvode, kot je govedina. Kvota znaša 99.000 ton, kar je le 1,6 odstotka proizvodnje EU, uvaja pa se postopno, kar omogoča prilagajanje trga, so pojasnili. Kot ključni element izpostavlja zaščitni mehanizem, ki Evropski komisiji omogoča hitro ukrepanje ob tržnih motnjah, vključno z začasnim ukinjanjem preferencialov. Aktivacija ukrepov je možna v največ 21 dneh. Med varovalkami je tudi finančna varnostna mreža v višini do 900 milijonov evrov letno, namenjena stabilizaciji trga in zaščiti dohodkov kmetov ob večjih pretresih.

Mercosur FOTO: Shutterstock