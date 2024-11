Ministrstvo obsodilo 'resen napad na temelje pravne države'

Sodniki kot neodvisni nosilci sodne veje oblasti zagotavljajo varnost, pravičnost in zaščito pravic vseh državljanov, so na ministrstvu zapisali v današnji izjavi za javnost. S sodnikom in njegovo družino izražajo globoko solidarnost, so dodali.

Na ministrstvu izpostavljajo, da se zavzemajo za ničelno toleranco do nasilja ter zagotavljanje varnega okolja za vse zaposlene v pravosodju. Verjamejo pa, da bodo pristojni organi storili vse, kar je treba, da odkrijejo odgovorne za ta nesprejemljiv napad in jih ustrezno obravnavajo, so še zapisali.

Nesprejemljivi dogodek v Brežicah obsojajo tudi na vrhovnem sodišču. Kot so zapisali v današnji izjavi za javnost, nanj gledajo z veliko zaskrbljenostjo, upajo tudi, da bodo uspeli organi pregona čim prej raziskati vse okoliščine.

Predsednik vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević ob tem izpostavlja, da takšna dejanja, ne glede na vzrok, ne smejo imeti mesta v naši družbi. Ne verbalno ne fizično nasilje namreč ni in tudi ne sme postati del civilizirane družbe.

"Če bi se izkazalo, da je bil požig povezan z opravljanjem sodniške funkcije, pa bi bil to znak za alarm. Napad na funkcionarja, ki izvaja sodno oblast, namreč predstavlja tudi napad na temeljne postulate pravne države," so izpostavili na vrhovnem sodišču.