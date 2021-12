Ministrstvo od nadzornikov Gen-I do konca leta terja pojasnila o prejemkih vodstva

Kot so še dodali, so pogodbena določila nična, če niso v skladu z Lahovnikovim zakonom. Njihovo skladnost morajo po uradni dolžnosti preverjati organi nadzora.

"Ker se organi nadzora pri družbi Gen-I niso odzvali na poziv ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, naj preverijo skladnost vseh bruto izplačanih prejemkov vodstvenih kadrov z določili zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti države in samoupravnih lokalnih skupnosti, smo odgovorne ponovno pozvali, naj nas seznanijo z aktivnostmi v smeri vzpostavitve zakonitega stanja in posredujejo zahtevane izjasnitve z utemeljitvami najkasneje do 31. decembra," je ministrstvo v sredo zapisalo na družbenem omrežju.

Na ministrstvu so novembra za STA pojasnili, da se je lastniška struktura Gen-I v preteklosti spreminjala in da so letos ugotovili okoliščine, iz katerih bi lahko izhajalo, da gre za družbo z večinskim deležem države v smislu določb Lahovnikovega zakona in s tem za zavezanko po tem zakonu.

Te ugotovitve so nato posredovali družbi Gen-I in jo pozvali k posredovanju dokazil o statusu družbe in skladnosti prejemkov z določbami zakona.

V Gen-I so to po uvedbi prekrškovnih postopkov potrdili in dodali, da so poziv prejeli 17. novembra, na zadnji dan mandata uprave Roberta Goloba. Nanj so se pravočasno odzvali, so zapisali in ponovili, da jih ministrstvo pred tem ni imelo na informativnem seznamu družb zavezank po zakonu. Po njihovem mnenju so prekrškovni postopki politično motivirani.